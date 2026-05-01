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AI資本支出2027年衝破1兆美元！投資回報分歧成焦點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球AI資本支出2027年可能突破1兆美元。圖為美國奧勒岡州資料中心。美聯社
全球AI資本支出2027年可能突破1兆美元。圖為美國奧勒岡州資料中心。美聯社

隨著超大規模雲端業者（hyperscalers）相繼擴大投資，華爾街預估，全球AI資本支出到2027年可能突破1兆美元，2026年則上看8,000億至9,000億美元。與此同時，今年各大科技公司也普遍上調資本支出預測。

Jefferies分析師指出，需求持續超過供給且價格上揚，是推動資本支出攀升的主因。

統計顯示，Alphabet今年資本支出上修4%至1,850億美元，Amazon上修1%至2,000億美元，Meta增加8%至1,350億美元，Microsoft則大幅調升24%至1,900億美元。

儘管AI建置成本龐大，但分析師指出，投資已開始反映在營收與訂單上。根據Jefferies，目前產業積壓訂單約2兆美元，雲端業務成長加速，且在AI投資下，超大規模業者仍維持營運費用紀律與利潤槓桿。

Alphabet的表現尤受肯定。BMO資本市場分析師Brian Pitz表示，Google的訂單金額單季幾乎較上一季翻倍、年增率高達400%到4,620億美元，支撐本輪資本支出循環。其中略高於一半的訂單預計在未來24個月內轉為營收。

然而，Meta的擴張計畫引發市場疑慮。Jefferies分析師表示：「Meta可能仍將處於觀察名單，直到資本支出回報更明確。」Meta去年（2025年）資本支出為720億美元，今年預估落在1,250億至1,450億美元間。該公司第1季自由現金流降至12億美元，遠低於去年同期的260億美元。

AI資本支出擴張對晶片製造商及設備供應商而言是好消息。Evercore指出，各類客製化ASIC晶片需求強勁成長，並認為代理型AI將成為關鍵應用場景，有望在未來數年推動CPU需求回升。

RBC Capital Markets維持對多家半導體業者的正面評級，包括輝達（Nvidia）、美光（Micron）、邁威爾（Marvell）、Astera Labs、安謀（Arm）與萊迪思半導體（Lattice Semiconductor），並指出強勁資本支出趨勢也有利於博通（Broadcom）、超微（AMD）、晟碟（SanDisk）與英特爾（Intel）等。RBC表示，AI需求正推動晶圓製造出現雙位數成長。

Google Amazon Alphabet

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