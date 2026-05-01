快訊

兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

聽新聞
0:00 / 0:00

國際油價飆升 韓籍航空5月起燃油附加費翻倍漲

中央社／ 首爾1日專電

中東戰事影響國際油價飆升，各大韓籍航空從今天起的開票，將加收較上月約高出2倍的燃油附加費，其中大韓航空漲約1.8倍；各航空公司也正縮減低收益航線的運營規模。

根據韓聯社今天報導，從這個月開始韓籍航空的機票將適用燃油附加費最高等級第33級（每加侖470美分以上）。自2016年現行燃油附加費制度實施以來，首次適用第33級，比起上個月第18級，一口氣上升15級。

大韓航空本月起單程機票的燃油附加費為7萬5000韓元（約新台幣1660元）至56萬4000韓元（約新台幣1萬2530元），上漲約1.8至1.9倍。韓亞航空本月國際線燃油附加費為單程8萬5400韓元（約新台幣1900元）至47萬6200韓元（約新台幣1萬580元），為上個月的約2倍。

不過報導指出，燃油附加費雖然加重了消費者負擔，但仍不足以完全抵消航空公司的燃油成本壓力。某低成本航空分析顯示，燃油成本較前月增加120%、較去年增加130%，但燃油附加費僅能補足約一半增幅。

因此各大航空公司正在縮減低收益航線的運營規模，韓亞航空原本計劃這個月減少3條國際線、共8個航班，近期已擴大至13個航班。真航空上個月已在8條航線取消45班（來回），這個月將擴大至14條航線、共131班停飛。

航線 中東 油價

延伸閱讀

燃油短缺讓機票變貴還減班 今夏出國面臨最不確定一年

航空燃油價格暴漲122%！政府祭補貼穩市 能穩住半導體出口與旅遊旺季嗎？

中東戰事推升燃油價格　多家廉航削減航班

機票買了也飛不了？陸五一假期前國際航班接連取消 專家分析原因

相關新聞

兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

知情人士透露，日本當局已在4月30日、也就是剛放「黃金周」長假不久後，進場干預匯市，拉抬日圓兌美元匯率當天急升2.4%、急拉到156日圓價位，為兩年來首度出手，但5月1日盤中回落0.5%，日本官員同日

美國收緊監管！FCC表決推動禁止大陸實驗室認證輸美電子設備

美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日表決通過一項提案的推進程序，擬全面禁止大陸實驗室為計畫計入美國市場的電子設備進行測試和認證，將涵蓋智慧型手機、相機與電腦等主要消費電子產品。

馬斯克去年薪酬曝光：帳面1,580億美元 但實拿0

特斯拉（Tesla）周四提交的監管文件揭露，馬斯克2025年度的薪酬總額高達1,580億美元，此為股東通過其巨額股票獎酬方案近六個月來首次出現具體數字。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

記憶體晶片類股熱潮退燒？Sandisk、威騰財報亮眼 盤後股價卻大跌

記憶體與儲存硬碟大廠晟碟（SanDisk）與威騰（Western Digital）上季財報都優於市場預期，股價盤後卻都反而大跌。

輝達受限 華為AI晶片銷售估年增60% 將奪中國市占龍頭

隨著陸企加速尋求取代輝達（Nvidia）的本土替代方案，且其對中出貨持續受監管限制影響，華為預計旗下AI晶片銷售年增至少60%，今年可望拿下中國AI晶片市場最大市占。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。