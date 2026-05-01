國際油價飆升 韓籍航空5月起燃油附加費翻倍漲

受中東戰事影響國際油價飆升，各大韓籍航空從今天起的開票，將加收較上月約高出2倍的燃油附加費，其中大韓航空漲約1.8倍；各航空公司也正縮減低收益航線的運營規模。

根據韓聯社今天報導，從這個月開始韓籍航空的機票將適用燃油附加費最高等級第33級（每加侖470美分以上）。自2016年現行燃油附加費制度實施以來，首次適用第33級，比起上個月第18級，一口氣上升15級。

大韓航空本月起單程機票的燃油附加費為7萬5000韓元（約新台幣1660元）至56萬4000韓元（約新台幣1萬2530元），上漲約1.8至1.9倍。韓亞航空本月國際線燃油附加費為單程8萬5400韓元（約新台幣1900元）至47萬6200韓元（約新台幣1萬580元），為上個月的約2倍。

不過報導指出，燃油附加費雖然加重了消費者負擔，但仍不足以完全抵消航空公司的燃油成本壓力。某低成本航空分析顯示，燃油成本較前月增加120%、較去年增加130%，但燃油附加費僅能補足約一半增幅。

因此各大航空公司正在縮減低收益航線的運營規模，韓亞航空原本計劃這個月減少3條國際線、共8個航班，近期已擴大至13個航班。真航空上個月已在8條航線取消45班（來回），這個月將擴大至14條航線、共131班停飛。