兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

知情人士透露，日本當局已在4月30日、也就是剛放「黃金周」長假不久後，進場干預匯市，拉抬日圓兌美元匯率當天急升2.4%、急拉到156日圓價位，為兩年來首度出手，但5月1日盤中回落0.5%，日本官員同日警告市場依然波動，暗示可能再度干預，引發投資人高度警戒。

彭博資訊、路透及日經新聞都報導，在日圓4月30日觸及2024年7月來最低價位後，日本官員決定干預匯市，買進日圓並賣出美元，干預前也有先知會美國官員，帶動日圓兌美元匯率4月30日一度急升3%，收盤升值2.4%，成為156.59日圓兌1美元。

日本市場從4月29日-5月6日放黃金周長假，分析師表示，由於這段期間流動性清淡，日圓匯率可能劇烈波動，讓東京當局能以較少的買入金額，達成較大的拉升效果。

此前，在日圓匯率近幾周都盤旋在160價位附近之際，日本財務省最高匯率官員三村淳4月30日表示，他正在對投機客做出「如果想逃的最後建議」，呼應財相片山皋月「採取大膽行動的時機逼近」的言論。

日圓兌美元匯率5月1日盤中貶值0.5%，報157.29日圓。

市場正緊盯日本官員的可能下一步。三村淳1日拒絕評論日本是否在4月30日干預匯市，但在被問到日圓走勢是否依然波動時，表示「我對市場的看法沒有改變」，明白警告東京當局準備再度干預匯市。

三村淳被問及政府是否可能干預匯市時回答：「我不會評論我們將採取的行動，但我能告訴大家，日本的『黃金周』假期才剛開始。」他說，日本和美國「極度密切聯繫」，雙方都同意能根據市場發展，採取必要行動。

另一方面，隨著原油期貨市場波動已影響日圓匯率，三村淳也說，「一般而言，我們總是準備好針對原油期貨交易採取行動」。

然而，選擇權市場布局顯示，投資人懷疑日圓升勢能否延續。澳洲聯邦銀行（CBA）資深外匯策略師克里夫頓指出，若基本面都未改變，日本過去的干預行動都只對日圓造成短暫效果，若日圓維持疲軟，當局可能干預好幾輪。日本在2024年曾分好幾次干預匯市，共砸下約1,000億美元。

澳洲國民銀行（NAB）指出，日本干預匯市的困難點在於，是在對抗一些基本面趨勢，日圓匯率會保持低迷是有原因的，日本財務省能否持續成功對抗這些浪潮，目前難以評估。

荷蘭國際銀行（ING）全球市場主管透納認為，關鍵觀察點為美國是否會加入日本支持日圓匯率的行動，考量到當前的能源價格居高不下、日本實質利率為負值以及美元需求熱絡，「東京沒辦法預期美元對日圓會持續貶值，「但變數是美國財政部是否涉入」。