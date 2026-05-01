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美國收緊監管！FCC表決推動禁止大陸實驗室認證輸美電子設備

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日表決通過一項提案的推進程序，擬全面禁止大陸實驗室為計畫計入美國市場的電子設備進行測試和認證。（美聯社）
美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日表決通過一項提案的推進程序，擬全面禁止大陸實驗室為計畫計入美國市場的電子設備進行測試和認證。（美聯社）

美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日表決通過一項提案的推進程序，擬全面禁止大陸實驗室為計畫計入美國市場的電子設備進行測試和認證，將涵蓋智慧型手機、相機與電腦等主要消費電子產品。

外媒分析，這顯示美方在國安與資料安全疑慮升高下，持續收緊對大陸科技供應鏈的監管，也被視為美中科技競爭進一步升級的重要訊號。

綜合法廣、路透報導，FCC在聲明中表示，此舉目的是確保所有進入美國市場的電子設備，其測試與認證過程不受潛在外國勢力干預，以維護產品完整性與使用者資料安全，並保障美國國家安全。

FCC指出，約75%的美國電子產品在大陸進行測試，但提案生效後，FCC將不再承認沒有與美國簽署《互相認可協議》，或其他同等互惠貿易協議國家境內的實驗室和測試機構。若提案最終通過，FCC設定了2年的過渡期，將逐步撤銷大陸實驗室的認證資格。

去年5月，FCC已通過所謂「不良實驗室」（Bad Labs）規則，收緊對中國大陸、俄羅斯等國家測試機構的認證資格。路透指出，截至目前，FCC已撤銷了23家海外實驗室的資格。

報導表示，此次針對大陸實驗室的禁令，將直接衝擊大量仰賴大陸測試機構的國際科技企業。過去多年來，由於成本與效率考量，不少電子產品製造商選擇在大陸進行測試與驗證。一旦禁令落實，企業可能需重新調整供應鏈與認證流程，增加成本並延長產品上市時間。

同日，FCC還對另一項提案進行初步表決，推動禁止中國移動、中國電信和中國聯通等3家主要大陸電信企業在美國境內設立或營運資料中心，且不排除進一步限制美國電信業者與這些大陸企業互動。FCC表示，這些措施反映出政府對國家安全與資料隱私的日益關切。

FCC今年3月也曾宣布將外國製消費型路由器納入國安風險清單，而美國市場約有6成路由器來自大陸製造。然而，FCC與國土安全局隨後於4月表示，已對部分產品給予例外與有條件批准。

對於FCC以「國家安全」為由收緊管制，大陸外交部發言人毛寧4月9日曾在例行記者會回應，「中方堅決反對美方泛化國家安全概念的做法，這種做法嚴重阻礙中美企業正常的經貿往來，不符合包括美國企業和消費者在內的各方利益。中方將繼續堅定維護自身的正當合法權益。」

美國 美方 路透

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