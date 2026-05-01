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涉千人計畫…哈佛學者在中國主持研究 「讓深圳成世界領袖」

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
2020年1月30日，哈佛大學教授李柏，被控隱瞞美國政府、參與中國涉嫌竊取智財的「千人計畫」。(路透檔案照)
2020年1月30日，哈佛大學教授李柏，被控隱瞞美國政府、參與中國涉嫌竊取智財的「千人計畫」。(路透檔案照)

曾因隱瞞參與中國「千人計畫」而遭美國判刑的哈佛大學前教授李柏 (Charles Lieber)，已在深圳重新打造研究實驗室。李柏研究的領域正是中國列為國家優先發展的科技：將電子設備植入人類大腦。

路透報導，67歲的李柏是全球腦機介面 (BCI) 技術的頂尖專家，該技術在治療漸凍症 (ALS) 及恢復癱瘓患者行動力方面深具潛力。

然而，這項技術也具備軍事應用潛力。根據五角大廈消息，中國人民解放軍已研究腦機介面，企圖藉此提升心理敏捷度與情境感知能力，進而打造「超級士兵」。

李柏被控隱瞞美國政府參與中國涉嫌竊取智財的「千人計畫」，波士頓陪審團已於2021年12月裁定有罪，當中包括對當局做出不實陳述與報稅申報不實等六項罪名。

李柏最終入獄服刑兩天並遭居家軟禁六個月，併科5萬美元罰金，並須償還3萬3600美元給美國國稅局 (IRS) 。當時他的辯護律師稱，李柏患有無法治癒的淋巴瘤。

遭判刑三年後，李柏現在正領導北京政府資助的「智腦中心」(i-BRAIN)。智腦中心隸屬於深圳醫學科學院，李柏在此擁有奈米製造設備與靈長類動物研究基礎設施，這是過去在哈佛大學無法取得的資源。

李柏去年12月在深圳政府一場研討會上表示：「我在2025年4月28日帶著夢想來到這裡，只帶了一些隨身衣物。我的目標是讓深圳成為世界領袖。」李柏透過助理婉拒了路透的採訪請求。

部分分析家指出，儘管李柏曾因隱瞞與中國的關係而遭美國判刑，但他仍能迅速在中國重新打造研究實驗室，顯示美方對具軍事潛力科技的防範，仍趕不上中國獲取技術的速度。

此外，北京推行的「軍民融合」策略，更讓民間科研成果極易轉化為軍事用途。

曾任美國國家安全局(NSA)法務長、現為「戰略暨國際研究中心」(CSIS)高級顧問的格斯特爾(Glenn Gerstell)形容李柏是美方法律工具不足的「頭號證據」。他指出：「這個人正是因我們最防備的行為被定罪，但居家軟禁一解除，他立刻就飛往中國。」

根據官網資訊，智腦中心今年2月引進了半導體設備巨頭艾司摩爾(ASML)生產的深紫外光(DUV)曝光機。這款曝光機可以製造精密晶片所需的微型電路。而在過去，李柏是和哈佛的奈米系統中心(Center for Nanoscale Systems)共同使用曝光機，該中心每年服務超過1600個使用者。

根據SemiAnalysis研究員科克(Jeff Koch)，智腦中心的機型比禁止輸中機型落後兩個世代，但價格仍可能高達200萬美元左右。

此外，李柏還可以使用深圳市腦解析與腦模擬重大科技基礎設施旗下非人靈長類動物科學部的資源。相較之下，哈佛大學因動物福祉與經費壓力，已於2015年關閉其靈長類研究中心。

李柏過去在哈佛主持的研究計畫曾獲美國五角大廈超過800萬美元資助。針對腦機介面的軍事用途及李柏在深圳的角色，五角大廈目前未予置評。

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