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馬斯克去年薪酬曝光：帳面1,580億美元 但實拿0

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉2025年為執行長馬斯克（右）開出1,580億美元薪酬方案，但因未達既定市值與營運目標，實際分文未得。法新社
特斯拉2025年為執行長馬斯克（右）開出1,580億美元薪酬方案，但因未達既定市值與營運目標，實際分文未得。法新社

特斯拉Tesla）周四提交的監管文件揭露，馬斯克2025年度的薪酬總額高達1,580億美元，此為股東通過其巨額股票獎酬方案近六個月來首次出現具體數字。

不過，特斯拉說明，這只是帳面上的申報，與馬斯克實際能拿到手的，可能存在「顯著落差」。

這是因為，去年薪酬方案全由股票獎勵構成，兌現的前提條件是特斯拉股價大漲，且該公司達成多項營運里程碑目標。但兩條件去年均未達成，馬斯克實際變現薪酬為零。

這筆申報的1,580億美元當中，約1,320億美元是假設所有績效條件均能達成時的授予日公允價值，其餘260億美元則來自董事會去年8月批准的一筆過渡性獎勵。

不過，隨著2018年薪酬方案恢復生效，馬斯克今年4月已放棄領取這筆260億美元的過渡性獎勵。

Tesla 特斯拉 馬斯克

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