馬斯克去年薪酬曝光：帳面1,580億美元 但實拿0

特斯拉（Tesla）周四提交的監管文件揭露，馬斯克2025年度的薪酬總額高達1,580億美元，此為股東通過其巨額股票獎酬方案近六個月來首次出現具體數字。

不過，特斯拉說明，這只是帳面上的申報，與馬斯克實際能拿到手的，可能存在「顯著落差」。

這是因為，去年薪酬方案全由股票獎勵構成，兌現的前提條件是特斯拉股價大漲，且該公司達成多項營運里程碑目標。但兩條件去年均未達成，馬斯克實際變現薪酬為零。

這筆申報的1,580億美元當中，約1,320億美元是假設所有績效條件均能達成時的授予日公允價值，其餘260億美元則來自董事會去年8月批准的一筆過渡性獎勵。

不過，隨著2018年薪酬方案恢復生效，馬斯克今年4月已放棄領取這筆260億美元的過渡性獎勵。