日政府干預後日圓飆升 美元指數大跌

美元周四（4月30日）兌日圓及其他主要貨幣匯價大幅下挫。日本政府周四出手干預、支撐日圓匯價。日本干預外匯市場後，日圓周四一度飆升3%，創近兩年來最大盤中漲幅。

在周四傍晚日圓急升之前，日本財務大臣片山皋月說，正在接近需要在市場上採取「果斷」行動的時候。這是她到目前為止發出的最強烈的訊號，暗示進場干預市場以支撐疲軟的日圓。周三日圓兌美元匯率收盤已貶破160關卡，報160.41日圓兌1美元，周四盤中又一度續跌至160.72，觸及2024年7月以來最低，觸發政府出手干預。

日圓兌美元匯價在政府進場買入日圓後，一度急升3.02%至155.57，創下自2024年12月下旬以來的最大單日漲幅。周四收盤報156.59日元，升值2.38%。今天（5月1日）台灣時間早上10:04回跌0.37%至157.17。

紐約梅隆銀行（BNY）美洲宏觀策略師維利斯表示，日本財務省明顯進場干預，他說：「這其實並不令人意外，再加上過去四周左右日圓走勢明顯異於其他貨幣，完全可以理解此一干預舉措。」

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四大跌0.91%至98.056。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley說：「美元隨原油下跌，而日圓的上漲加大了美元的下行壓力。在歐洲央行和英國央行釋放升息訊號後，歐元和英鎊也走強。」

歐洲央行雖然如預期維持利率不變，但就升息問題進行了廣泛討論，以應對飆升的通膨。歐元區4月通膨率躍升至3%，超過了歐洲央行2%的目標。歐洲央行總裁拉加德表示，在政策制定者周四討論並否決升息提議後，歐洲央行將在6月考慮是否上調利率。歐元周四兌美元上漲0.51%，報1.17美元兌1歐元 。

英國央行同樣維持利率不變，並就伊朗戰爭對經濟的影響提出多種情景分析；多位決策者提到，未來可能考慮升息。油價飆升正接近英國央行對經濟的最悲觀假設情境。英鎊周四兌美元上漲0.98%，報1.36075美元兌1英鎊。