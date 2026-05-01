iPhone 17與平價MacBook助攻財測 蘋果股價上揚

蘋果公司今天表示，旗下旗艦產品iPhone 17和MacBook Neo的需求強勁，帶動亮眼的銷售預測，激勵蘋果盤後股價上漲近4%。不過，蘋果也警告晶片供應限制仍將持續。

這份財測凸顯出蘋果公司（Apple）如何藉由新產品Mac Neo的強勁需求、服務事業的韌性成長以及在中國市場的穩健銷售，來抵禦供應鏈壓力與記憶體晶片成本上升的挑戰。

樂觀的前景預測和新一輪1000億美元的股票回購計畫，為那些在人工智慧（AI）競爭日益激烈之際，權衡蘋果領導層過渡情況的投資人提供信心。

蘋果高層表示，預期會計年度第3季銷售額將成長14%至17%，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，這高於華爾街預估的9.5%成長至1029.3億美元。

在最新一季中，問世近20年後仍是蘋果公司最暢銷產品的iPhone，銷售額為569.9億美元，略低於預估的572.1億美元。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，由於驅動設備核心的高階處理器晶片供應受限，導致本季iPhone銷售受到壓抑。iPhone 17系列的晶片是採用與許多尖端AI晶片相同的台積電晶片製造技術變體所製成。

庫克告訴路透社：「需求簡直爆表。而目前供應鏈在獲取更多零件方面的彈性稍嫌不足。」

帶動蘋果會計年度第2季財報表現的另一功臣則是MacBook Neo，這項產品針對學生售價為500美元（約新台幣1萬6270元）。分析師認為，這可能有助於蘋果攻入目前由谷歌（Google）Chromebook主導、規模達200億美元的平價筆電市場。

蘋果將於6月舉行年度軟體開發者大會，屆時預計將揭露更多關於AI計畫的細節。