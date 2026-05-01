快訊

6、70歲的最強抗老消遣！醫推這兩項：超抒壓降低失智死亡風險

eneloop充電電池開箱！實測高續航力ㄅ級分 絕配富士instax mini 41 拍立得

60天期限前夕 美媒：川普政府認定美伊衝突「已中止」

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 17與平價MacBook助攻財測 蘋果股價上揚

中央社／ 舊金山30日綜合外電報導

蘋果公司今天表示，旗下旗艦產品iPhone 17和MacBook Neo的需求強勁，帶動亮眼的銷售預測，激勵蘋果盤後股價上漲近4%。不過，蘋果也警告晶片供應限制仍將持續。

這份財測凸顯出蘋果公司（Apple）如何藉由新產品Mac Neo的強勁需求、服務事業的韌性成長以及在中國市場的穩健銷售，來抵禦供應鏈壓力與記憶體晶片成本上升的挑戰。

樂觀的前景預測和新一輪1000億美元的股票回購計畫，為那些在人工智慧（AI）競爭日益激烈之際，權衡蘋果領導層過渡情況的投資人提供信心。

蘋果高層表示，預期會計年度第3季銷售額將成長14%至17%，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，這高於華爾街預估的9.5%成長至1029.3億美元。

在最新一季中，問世近20年後仍是蘋果公司最暢銷產品的iPhone，銷售額為569.9億美元，略低於預估的572.1億美元。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，由於驅動設備核心的高階處理器晶片供應受限，導致本季iPhone銷售受到壓抑。iPhone 17系列的晶片是採用與許多尖端AI晶片相同的台積電晶片製造技術變體所製成。

庫克告訴路透社：「需求簡直爆表。而目前供應鏈在獲取更多零件方面的彈性稍嫌不足。」

帶動蘋果會計年度第2季財報表現的另一功臣則是MacBook Neo，這項產品針對學生售價為500美元（約新台幣1萬6270元）。分析師認為，這可能有助於蘋果攻入目前由谷歌（Google）Chromebook主導、規模達200億美元的平價筆電市場。

蘋果將於6月舉行年度軟體開發者大會，屆時預計將揭露更多關於AI計畫的細節。

中國市場 晶片 蘋果

延伸閱讀

蘋果財報、展望雙超標：iPhone 17熱賣撐盤 但記憶體成本壓力浮現

低價搶市 MacBook Neo帶新果粉入門

庫克宣布交棒 新CEO能帶領50歲的蘋果走出中年危機？

毛利壓力增 台系供應鏈遇挑戰

相關新聞

高盛逆勢喊轉向！建議做多雲端巨擘、減碼晶片股 兩大情境可望受益

高盛集團股票研究聯席主管與資深半導體分析師Jim Covello表示，在人工智慧基礎設施建設熱潮中受惠的投資人，應優先選擇大舉支出的「超大規模雲端服務商」，而非晶片製造商。

蘋果財報、展望雙超標：iPhone 17熱賣撐盤 但記憶體成本壓力浮現

蘋果（Apple）周四公布優於預期的財報與展望，主要受惠於iPhone 17系列與Mac新品需求強勁。但蘋果同時警告，記憶體成本上升與供應鏈限制將持續影未來表現壓力。

美股三大指數齊揚…標普500指數寫歷史新高 單月漲幅創2020年來最大

美國股市周四上漲，標普500指數和那斯達克指數寫下2020年末以來最大單月漲幅，因為強勁的企業獲利抵消了與戰爭相關的石油供應衝擊，此前該衝擊曾動搖市場，推升原油價格漲至四年高點。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

布蘭特原油自四年高點回落 金價止跌回升

油價周四（4月30日）收跌。布蘭特原油期貨6月合約，在盤中因市場擔心美伊衝突升高，可能導致中東石油供應長期中斷而打擊全球經濟，價格一度突破126美元，觸及四年高點；收盤價格回落，下跌4.02美元或3.

台積電ADR上漲0.57% 較台北交易溢價17.48%

台積電ADR周四（30日）上漲0.57%，收在396.06美元，較台北交易溢價17.48%。費城半導體指數同日則是上漲2.26%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。