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布蘭特原油自四年高點回落 金價止跌回升

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
荷莫茲海峽通行持續受阻，擾動國際油價。 路透
荷莫茲海峽通行持續受阻，擾動國際油價。 路透

油價周四（4月30日）收跌。布蘭特原油期貨6月合約，在盤中因市場擔心美伊衝突升高，可能導致中東石油供應長期中斷而打擊全球經濟，價格一度突破126美元，觸及四年高點；收盤價格回落，下跌4.02美元或3.41%，報每桶114.01美元。

美國西德州原油期貨周四收盤則是下跌1.81美元或1.69%，報105.07美元；盤中觸及110.93美元，是4月7日以來最高。

周四布蘭特原油期貨交投更活躍的7月合約，收盤價基本上持平，微跌0.04美元或0.04%，報110.40美元。

自2月底伊朗戰爭爆發以來，油市一直處於劇烈波動狀態。本周周線可望大漲。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，周四交易日早些時候出現了兩筆針對6月布蘭特原油合約的大額賣單。分析師指出，合約在月底到期前價格往往波動劇烈。

Price Futures Group資深分析師弗林說，避險基金拋售部位以鎖定月底收益。另外，對於周三的6%左右漲幅，「市場正意識到，反應可能有點過度」。

一位美國官員告訴路透，美國總統川普周四聽取關於對伊朗實施新一輪軍事打擊計畫的簡報，旨在迫使伊朗就結束衝突進行談判。伊朗方面則是表示，如果美國再次發動襲擊，他們也將對美國目標實施「長期而痛苦的打擊」，並重申了對荷莫茲海峽的控制權。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四受惠於油價與美元下跌，止跌回升，上漲1.54%，報每英兩4,617.85美元。不過，由於伊朗緊張局勢持續，引發油價飆勢將帶起通膨的疑慮，各央行的降息前景因而蒙上陰影。利率不降處於高位，不利於孳息的黃金。金價4月月線將連續第二個月下跌。

High Ridge Futures貴金屬交易總監David Meger說，周四能源價格漲幅放緩以及美元走軟，為黃金市場帶來了一點喘息機會。美元因日本政府出手干預以支撐日圓而轉弱，美元下跌使得以美元計價的金屬，對持有其他貨幣的投資者而言更具吸引力。

花旗分析師表示，受中東局勢不確定性影響，短期內黃金拋售壓力可能依然強勁，但預計黃金最終將重拾其做為避險資產的吸引力。花旗維持黃金價格目標不變，未來三個月目標價為4,300美元，6至12個月目標價為5,000美元。

美國 中東 伊朗

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