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台積電ADR上漲0.57% 較台北交易溢價17.48%
台積電ADR周四（30日）上漲0.57%，收在396.06美元，較台北交易溢價17.48%。費城半導體指數同日則是上漲2.26%。
周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲790.33點或1.62%，收在49,652.14點；標普500指數上漲73.06點或1.02%，收在7,209.01點；那斯達克指數上漲219.07點，或0.89%，收在24,892.31點。
台灣加權股價指數下跌376.87點，收在38,926.63點，台積電（2330）下跌45元或2.06%，收在2,135元。
個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）
台積電, TSM, 2,508.17, +0.57, 2,135.00, +17.48
聯電, UMC, 82.71, +2.43, 77.30, +6.99
日月光, ASX, 497.28, +2.68, 478.00, +4.03
中華電, CHT, 137.23, +0.86, 136.00, +0.91
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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