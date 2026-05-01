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美股三大指數齊揚…標普500指數寫歷史新高 單月漲幅創2020年來最大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
標普500指數和那斯達克指數周四分別創下2020年11月及2020年4月以來最大的單月漲幅。路透
標普500指數和那斯達克指數周四分別創下2020年11月及2020年4月以來最大的單月漲幅。路透

美國股市周四上漲，標普500指數和那斯達克指數寫下2020年末以來最大單月漲幅，因為強勁的企業獲利抵消了與戰爭相關的石油供應衝擊，此前該衝擊曾動搖市場，推升原油價格漲至四年高點。

道瓊工業指數上漲790.33點，漲幅1.62%，收於49,652.14點，標普500指數上漲73.06點，漲幅1.02%，收於7,209.01點；那斯達克指數上漲219.07點，漲幅0.89%，收於24,892.31點。

油價回落，加上經濟數據顯示美國經濟仍保持穩健增長態勢，有助投資人忽略地緣政治緊張局勢，為4月的強勁漲勢畫上圓滿的句號。

標普500指數創下2020年11月以來最大單月漲幅，那斯達克指數月漲幅創2020年4月以來最大，道瓊工業指數的月漲幅則是2024年11月以來最大。

Murphy & Sylvest公司資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示：「許多經濟數據緩解了投資人的擔憂，除此之外，許多公司的財報表現相當不錯，而且我們今天看到這種勢頭正在擴大。除非市場動態及經濟形勢出現變化，否則漲勢仍將持續。」

在卡特彼勒股價帶動下，工業股引領道指上漲，而科技股則限制了那斯達克指數的漲幅。「美股七雄」中四家與人工智慧相關的超大型股，Alphabet 、亞馬遜、Meta Platforms以及微軟，周三晚間公布備受矚目的上季財報：Alphabet因雲端業務創下單季紀錄而大漲10%，亞馬遜則上漲0.8%。受人工智慧相關支出擔憂影響，Meta和微軟股價分別下跌8.7%和3.9%。

Nolte表示：「支出仍在持續增長，這些公司仍保持非常強勁的增長態勢，其中一些已經開始出現投資回報，這是新的情況。」

另一家「美股七雄」公司蘋果預計周四公布財報。

在標普500指數的11大類股中，僅科技股收跌，通信服務股和工業股領漲。

原油價格、通膨與聯準會

一系列經濟數據顯示，2026年第1季美國經濟成長2.0%，初請失業金人數降至1969年以來最低，飆升的能源價格使通膨率較去年同期高出逾3%，使市場對聯準會近期降息的期望遇挫，而鮑爾擔任主席的八年任期即將結束。

周三，聯準會在1992年以來最分裂投票中維持關鍵利率不變，同時承認中東衝突導致原油價格上漲帶來不確定性。

衝突未見緩和跡象，伊朗警告，若美國放棄停火並重啟襲擊，將予以報復，這表明爭取達成和平協議的努力已陷入僵局。一名美國官員告訴路透，美國軍方高層預計將向美國總統川普匯報針對伊朗的潛在軍事行動。

戰爭可能曠日持久、荷莫茲海峽航運長期受阻以及能源價格持續承壓等因素都削弱了市場對貨幣政策制定者短期內寬鬆政策的期望。

禮來公司股價大漲9.8%，此前這家製藥商因減肥藥需求持續強勁而上調年度獲利預期。卡特彼勒股價也飆漲9.9%，觸及歷史新高，此前該公司公布，受發電和建築設備需求強勁推動，第1季利潤實現增長。

美國 美股 那斯達克

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