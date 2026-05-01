美股收紅 標普、那指創紀錄新高

由於企業財報令投資人樂觀，且美國經濟成長仍具韌性，美股主要指數今天收紅，標普、那指收在紀錄新高，同時也創下自2020年以來的單月最佳表現。

道瓊工業指數上漲790.33點或1.62%，收49652.14點。

標普500指數勁揚73.06點或1.02%，收7209.01點。

那斯達克指數上漲219.07點或0.89%，收24892.31點。

費城半導體指數勁揚232.40點或2.26%，收10503.70點。

個股方面，Meta股價重挫約8.6%，谷歌（Google）母公司Alphabet則大漲近10%。這兩家科技巨擘稍早公布季度財報，對於它們出巨資押注人工智慧（AI），投資人反應截然不同。