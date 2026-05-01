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中東開戰後油市波動劇烈 國際油價飆4年新高後回落

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

國際油價今天稍早一度突破每桶126美元，創下4年來的新高，主因市場擔憂美國伊朗的戰爭恐長期干擾中東供應，進一步衝擊全球經濟。不過油價隨後又回落，終場收跌。

路透社報導，自2月底中東衝突爆發以來，油市波動劇烈。

全球油價指標布倫特原油期貨今天盤中漲至每桶126.41美元，創下2022年3月9日以來的最高點，但終場下跌4.02美元或3.41%，收在114.01美元。

6月交割的期貨合約今天到期。交易更為活躍的7月合約則上漲44美分或0.4%，收在110.88美元。

美國西德州中級原油期貨收跌1.81美元或1.69%，報105.07美元，盤中則曾觸及110.93美元，為4月7日以來新高。

美國 伊朗 油價

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