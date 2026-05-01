國際油價大漲 科技公司財報亮眼帶動歐股收高

國際油價今天因市場擔憂中東戰事重啟而觸及4年來的高點，但隨後在盤中回落。與此同時，受部分科技公司財報表現亮眼帶動，歐美股市多半走揚，歐洲3大股市都收高。

法新社報導，國際指標布倫特原油一度大漲逾7%，每桶漲至126美元，但隨後回跌至110美元左右。即使如此，這個價格較美國聯手以色列攻擊伊朗前仍近乎翻倍。

倫敦FTSE 100指數勁揚165.71點或1.62%，收報10378.82點。

法蘭克福DAX指數大漲337.82點或1.41%，收在24292.38點。

巴黎CAC 40指數上揚42.71點或0.53%，收8114.84點。