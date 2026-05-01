聽新聞
0:00 / 0:00

國際油價大漲 科技公司財報亮眼帶動歐股收高

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導

國際油價今天因市場擔憂中東戰事重啟而觸及4年來的高點，但隨後在盤中回落。與此同時，受部分科技公司財報表現亮眼帶動，歐美股市多半走揚，歐洲3大股市都收高。

法新社報導，國際指標布倫特原油一度大漲逾7%，每桶漲至126美元，但隨後回跌至110美元左右。即使如此，這個價格美國聯手以色列攻擊伊朗前仍近乎翻倍。

倫敦FTSE 100指數勁揚165.71點或1.62%，收報10378.82點。

法蘭克福DAX指數大漲337.82點或1.41%，收在24292.38點。

巴黎CAC 40指數上揚42.71點或0.53%，收8114.84點。

美國 價格 巴黎

延伸閱讀

市場靜待聯準會利率決策　歐股收黑油價飆升

費半勁揚台積電ADR小漲　投顧：台股受惠AI剛需

美伊戰爭不見結束跡象 國際油價飆6%接近120美元

台積電回測10日線支撐　台股跌376點單月飆漲7203點

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

人均GDP被超車 西媒：西班牙已經比台灣窮

西班牙財經媒體《經濟學人報》（elEconomista.es）以「西班牙已經比台灣窮」為標題，指出西班牙與台灣早年在經濟成長軌跡上曾有相似之處，之後西班牙拉開與台灣的差距，但近年來領先幅度不斷縮小，到

美、英、歐、日央行本周按兵不動 但利率展望已轉變

主要央行在本周貨幣決策會議上都決定維持利率不變，但市場對美國以及英、歐、日央行的利率政策預期卻進一步轉變。

甜甜價維持不到一天…日本政府、央行出手了！日圓匯率從160急升至155

政府官員向日經新聞證實，日本政府和日本銀行（央行）30日對匯市進行了干預，推動日圓兌美元匯率從當天稍早的約160日圓，一度急升3%至155.57日圓。

歐洲晶片法II草案呼之欲出 擬允許執委會直接投資半導體製造業

歐盟預料將於5月底提出「晶片法II」草案；據熟悉內情的消息人士表示，新版刺激半導體產業計畫將允許歐盟執委會直接投資半導體製造業。

歐盟南美協定5月暫行生效 反對者憂市場集中風險

歐盟與南方共同市場所簽署的貿易協定將於5月1日暫時生效。歐盟指出汽車、藥品、葡萄酒、烈酒與橄欖油在內的關鍵貨物關稅將取消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。