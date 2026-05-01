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美第1季GDP成長不如預期 中東戰爭影響致通膨急升

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

最新公布的資料顯示，在消費者支出降溫下，美國第1季國內生產毛額（GDP）成長反彈幅度低於預期，此時中東戰爭造成的影響開始浮現，推升同月通膨率大幅攀升。

法新社報導，根據美國商務部今天公布的初步資料，美國今年1月至3月的上季GDP初值折合年率成長2%，低於市場預估值2.2%，但高於去年第4季的0.5%增幅。

商務部表示，政府支出與投資成長帶動GDP成長之際，有一部分遭消費支出放緩所抵銷。

商務部於另一項報告中表示，美伊戰爭推升能源價格勁揚，使聯邦準備理事會（Fed）青睞的通膨指標核心個人消費支出物價指數（PCE）急升。

美國3月PCE年增3.5%，符合市場預期，但升幅明顯高於2月的2.8%。

剔除波動較大的食品和能源價格後，3月核心PCE月增0.3%，年增率達3.2%，創下2023年11月以來最高水準。

美國和以色列於2月28日對伊朗發動空襲，引發德黑蘭報復和實際上封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），全球能源成本自此大幅攀升。

美國汽車協會（AAA）資料顯示，美國加油站平均汽油價格每加侖（約合3.785公升）已達到4.30美元（約新台幣136元）。這可能在美國11月期中選舉登場前，加重家庭生活開銷負擔。

伊朗 美國 美伊戰爭

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