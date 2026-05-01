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布蘭特油價 攀高後回落

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際油價在4月最後一天衝上四年高點，因美伊衝突似有升級可能，然而最新經濟數據顯示，戰爭對經濟造成的損失開始浮現，布蘭特原油價格從四年高點回落，一度跌逾4%。另外由於布蘭特6月期貨即將到期，交易清淡，也可能是波動加劇的因素。

布蘭特6月期貨30日一度大漲7.1%到每桶126.41美元，創2022年俄羅斯入侵烏克蘭後新高，截至29日收盤布蘭特已連續八個交易日上漲，累計飆漲30%。西德州原油期貨也同步走高。

據Axios報導，川普預定4月30日聽取美國中央司令部關於對伊朗新一輪潛在軍事選項的簡報。川普稍早告訴Axios，在與伊朗達成解決核問題協議前，不會解除對伊朗港口的海上封鎖。目前，伊朗方面也沒有表現出任何讓步跡象。

在此同時，30日公布的數據顯示，歐元區經濟在年初意外放緩，上季國內生產毛額（GDP）僅微幅成長0.1%，比市場預估的0.2%更少，反映出伊朗戰爭引發能源成本飆升，而接下來可能出現停滯性通膨，進而拖累石油需求。交易員警告，更大的衝擊還在後頭。

布蘭特一度應聲下跌4.3%，至每桶113美元。西德州原油同步走軟。

哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究學者凱倫．楊（音譯）接受彭博電視訪問時表示，市場正意識到，荷莫茲海峽運輸問題還沒有任何解決方案，「價格壓力必須持續增加，直到達到某種程度的需求破壞為止」。

烏克蘭 俄羅斯 伊朗戰爭

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