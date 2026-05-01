村田上季財報優於預期

日本被動元件大廠村田製作所上季財報與未來展望均優於市場預期，受惠於來自人工智慧（AI）資料中心業者的強勁需求。消息激勵村田股價一度大漲超過8%。

村田4月30日公布，在截至3月底的一季，淨利增加到765.7億日圓（約4.77億美元），高於分析師平均預估的600億日圓；營收增至4,606.2億日圓，同樣優於預期。資料中心相關營收，上年度從1,016億日圓增至1,767億日圓，預估今年度將再幾乎倍增至3,250億日圓。

村田股價盤中一度勁揚8.8%，報每股5,265日圓，創盤中歷史新高，過去一年來股價已大漲超過130%。

同日，村田也宣布將回購多達1,500億日圓的庫藏股計畫。

東洋證券公司分析師安田秀樹表示，「MLCC的前景無可挑剔，且強勁程度令人印象深刻」，「隨著AI資料中心的需求持續激增，目前的焦點在於供給產能是否能跟上這股強勁的勢頭」。

然而，美國與伊朗衝突正推升原物料成本，對村田構成風險。投資人正施壓村田管理層調漲價格，以抵銷成本上升影響，並把握需求爆發帶來的機會。村田高層先前表示，該公司正考慮漲價，同時也在調整產線配置，以生產更多高階全球積層陶瓷電容（MLCC），並持續擴大整體產能。