軟銀 Roze AI 拚年底 IPO

加拿大總理卡尼（Mark Carney）繼在國際場合發表有如抗美路線的演說名聲大噪之後，不只坐而言，更起而行，他在27日宣布，加拿大將啟動一項政府擁有的投資基金，用於資助該國的重大發展項目。不僅加拿大

2026-05-01 06:00