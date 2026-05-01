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軟銀 Roze AI 拚年底 IPO
軟銀集團正籌劃在美國成立一家結合人工智慧（AI）與機器人技術的公司，並將參與布建資料中心，預計今年就辦理首度公開發行股票（IPO），協助落實軟銀創辦人兼社長孫正義宏大的AI抱負。
知情人士透露，這家新的合資公司稱為Roze AI，成立宗旨是提高布建AI基礎設施的效率，包括運用自主機器人來興建資料中心。他們表示，Roze最快2026下半年上市，軟銀一位主管預測估值上看1,000億美元。多位消息來源指出，孫正義希望趕在年底前讓Roze上市，因為急著抵銷因投資OpenAI和其他公司，而投注的數百億美元支出。軟銀打算把集團旗下現有的能源、土地和基礎設施投資，整合在Roze屋簷下。不過，分析師對Roze今年IPO的時間表和籌資目標存疑。一來，伊朗戰爭導致地緣政治與經濟不確定性；二來今年美國IPO市場將吸收三件大型IPO，包括全球首富馬斯克的SpaceX、Anthropic和OpenAI，是否還有Roze的空間；再者，就連軟銀幾位主管也承認，估值目標可能野心太大。
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