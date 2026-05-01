快訊

少子女化促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

軟銀 Roze AI 拚年底 IPO

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

軟銀集團正籌劃在美國成立一家結合人工智慧（AI）與機器人技術的公司，並將參與布建資料中心，預計今年就辦理首度公開發行股票（IPO），協助落實軟銀創辦人兼社長孫正義宏大的AI抱負。

知情人士透露，這家新的合資公司稱為Roze AI，成立宗旨是提高布建AI基礎設施的效率，包括運用自主機器人來興建資料中心。他們表示，Roze最快2026下半年上市，軟銀一位主管預測估值上看1,000億美元。多位消息來源指出，孫正義希望趕在年底前讓Roze上市，因為急著抵銷因投資OpenAI和其他公司，而投注的數百億美元支出。軟銀打算把集團旗下現有的能源、土地和基礎設施投資，整合在Roze屋簷下。不過，分析師對Roze今年IPO的時間表和籌資目標存疑。一來，伊朗戰爭導致地緣政治與經濟不確定性；二來今年美國IPO市場將吸收三件大型IPO，包括全球首富馬斯克的SpaceX、Anthropic和OpenAI，是否還有Roze的空間；再者，就連軟銀幾位主管也承認，估值目標可能野心太大。

美國 IPO OpenAI

延伸閱讀

報導稱 OpenAI 未達銷售目標 相關股票大跌

搶搭 SpaceX IPO 熱？小心熱過頭

Google 投資Anthropic 400億美元 Meta租下亞馬遜Graviton中央處理器

獲利疑慮 AI泡沫化？OpenAI營運爆警訊

相關新聞

Fed鷹派當道 市場認定美今年不降息

美國聯準會主席鮑爾四月卅日主持任內最後一場決策會議，決議維持聯邦資金利率區間在百分之三點五至三點七五、「連三凍」，完全符合預期，令人意外的是有三名聯準銀行總裁主張應降低決策聲明的寬鬆傾向，鮑爾也表示決

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

加拿大加入大國競爭啟動主權財富基金 此風潮反映什麼

加拿大總理卡尼（Mark Carney）繼在國際場合發表有如抗美路線的演說名聲大噪之後，不只坐而言，更起而行，他在27日宣布，加拿大將啟動一項政府擁有的投資基金，用於資助該國的重大發展項目。不僅加拿大

官員說重話 日圓貶值變強升

日圓匯率4月30日盤中一度貶破160關卡，寫下今年來最低價位，但在日本官員發出可能干預匯市的嚴厲警告後，日圓強升3%，至155.57，為今年2月以來最高。

歐洲、英國利率按兵不動

歐洲央行（ECB）4月30日宣布維持利率按兵不動，但表達了對通膨高漲的擔憂，推升市場對其今年將升息多次的押注，最近一次預測將在6月；英國央行也宣布維持利率不變，並為伊朗戰爭的經濟影響推算出多種可能情景

三星單季獲利 賺贏去年

三星電子上季營業利益成長超過八倍，半導體事業獲利更飆升47倍至歷史新高，並遠遠超越分析師預期，顯然人工智慧（AI）對記憶體的極度需求，帶進極豐厚的利潤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。