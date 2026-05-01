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三星單季獲利 賺贏去年

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

三星電子上季營業利益成長超過八倍，半導體事業獲利更飆升47倍至歷史新高，並遠遠超越分析師預期，顯然人工智慧（AI）對記憶體的極度需求，帶進極豐厚的利潤。

三星並首度坦言，傳統DRAM比HBM更賺錢，形成罕見的現象。

三星4月30日公布，第1季整體營收成長69%至133.9兆韓元（899.6億美元），分析師原估132.69兆韓元；營業利益57.2兆韓元，優於分析師原估的55.28兆韓元，但吻合三星自估的57.2兆韓元，且已超越2025年全年度獲利43.6兆韓元。

至於半導體事業第1季營業利益為53.7兆韓元（約360億美元），遠高於市場預估的35.3兆韓元。晶片事業貢獻了全公司94%的獲利。

不過，行動通訊和網路部門上季獲利減少了30%至3兆韓元，主要是受到晶片價格飆漲，推高成本的拖累。

三星電子表示，記憶體事業「儘管供應受限，但透過滿足高附加價值的AI需求，加上業界記憶體價格全面調漲，使單季銷售額突破歷史紀錄」，並預料隨著超大規模雲端服務商持續導入AI應用，代理型AI需求加速成長，伺服器記憶體需求在今年下半年將維持強勁。  

三星也在財報會議上首度坦言，「傳統DRAM比HBM更賺錢」，但這並非HBM競爭力下降，而是定價機制造成的短期現象，由於HBM產品通常採年度長約模式，價格會先鎖定，傳統DRAM則多採逐季議價模式，能快速反映市場供需變化。

近期DRAM價格逐季大漲，使其短期毛利率反超HBM。

不過三星明確表示，不會為追逐短期高利潤而犧牲HBM供應，並預估到2027年HBM與傳統DRAM間的利潤差距可望明顯縮小。  

另外，首爾經濟日報引述知情人士報導，三星電子的4奈米製程良率已突破80%，輝達投資的Groq，以及IBM和百度等公司，都已紛紛向三星訂購4奈米晶片。

三星電子 三星

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