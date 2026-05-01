高通利多連發 股價紅通通

高通上季獲利優於預期，坦言記憶體價格上漲與供應吃緊，已導致手機客戶減產，使本季營收預估低於預期，但透露將在今年稍晚開始向一家超大規模雲端服務業者（hyperscaler）出貨客製化晶片，且中國大陸智慧手機市場可望回穩，激勵股價4月30日美股早盤狂漲逾14%。

高通29日盤後公布，在截至3月29日的年度第2季（上季），高通經調整後營收年減2.2%至106億美元，符合市場預期；調整後每股盈餘2.65美元，優於FactSet訪調分析師預期的2.56美元。

細看高通旗下各業務，涵蓋實體晶片銷售的QCT部門，營收年減4.2%至90.8億美元；物聯網部門營收年增9.2%，達17.3億美元；手機部門減少13%至60億美元；車用業務年增38%，並開始出現規模化跡象；授權業務QTL營收則減少11%至32.8億美元。

年度第3季（本季）展望偏弱，高通預估本季營收介於92億至100億美元，低於市場預期的102億美元；每股盈餘預估介於2.10至2.30美元，也低於2.42美元的市場共識。高通坦言，記憶體價格上漲與供應吃緊，已導致智慧手機客戶減產，進而壓抑晶片需求。

不過，高通預期，來自大陸客戶的智慧手機需求將在本季觸底，下一季恢復季成長。執行長艾蒙指出，客戶庫存正逐步消化，是市場回穩的重要訊號。高通也批准新一批200億美元的庫藏股計畫。而且，艾蒙說：「與一家領先的超大規模資料中心業者的客製化晶片合作進展順利，預計將於今年晚些時候開始出貨。」

他未透露客戶名稱，預計6月投資人日會公布更多細節。高通表示，AI資料中心將成為潛在主要成長來源，並推動多元化布局。

艾蒙說，隨著AI產業從模型訓練轉向服務提供，資料中心正變得更為分散化，這為更多專用晶片創造機會。他強調：「代理型AI的興起，正在重塑我們每一個平台的產品路線圖。」高通目前致力於和客戶合作開發三種晶片、分別為CPU、推論加速器、ASIC。艾蒙說：「我們已布局客製化ASIC，我們收購AlphaWave就有意這麼做了。」

先前市場傳出，高通可能與聯發科（2454）共同為OpenAI開發AI智慧手機處理器，鎖定未來換機需求。不過分析師認為，此類產品需時數年才能形成顯著的出貨規模。