華許有望本月接Fed主席

美聯準會（Fed）新任主席提名人華許（Kevin Warsh）人事案，29日獲聯邦參議院銀行委員會通過，有望在現任主席鮑爾5月15日任期屆滿前，獲得參院全院批准，如期走馬上任，但在鮑爾表態將留任Fed理事之際，華許將面臨有意對抗降息的Fed。

參院銀行委員會以13票支持、11票反對確認華許接任Fed主席人事案，有望5月在共和黨掌控微弱多數席次的參院，獲得全院表決通過。美國總統川普已多次表達他期許華許能降息，華許幾乎將面臨川普對貨幣政策的龐大施壓。

但Fed在幾小時後的貨幣政策決策，卻表達對降息的抗拒態度：三位地區聯準銀行總裁主張，應從決策聲明刪除透露寬鬆傾向的字句。

摩根大通資產管理公司投資組合經理人米斯拉認為，這不只對即將上任的華許釋出訊息，也是向市場和川普政府表達：FOMC擁有可信而獨立的民主，「若華許想降息，就要說服同僚」。

此外，鮑爾表示他的主席任期屆滿後繼續留任Fed理事，這項宣告降低了Fed在華許上任後降息的機率。