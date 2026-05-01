鮑爾震撼宣布將留任Fed理事

美聯準會（Fed）主席鮑爾4月30日震撼表示，他將在主席任期5月15日屆滿後繼續留任Fed理事，捍衛他所稱川普政府「前所未見的法律攻擊」。鮑爾此舉打破數十年來主席卸任後便離開Fed慣例，也形同直接槓上美國總統川普。

鮑爾宣布，他將留任理事「一段期間」，時間長短「待決定」，重申只有在司法部為Fed總部翻修支出案對他刑事調查「真正完全結束」後，才會離開Fed，「我曾說過，在調查完全落幕且過程透明、結果明確前，我不會離開」，「我會在認為適當時候離職」。鮑爾的理事任期到2028年1月屆滿。

他說，他將「保持低調」，不會成為「影子主席」，「Fed理事會永遠只會有一位主席」。

川普在社群媒體批評鮑爾留任理事的決定，「『太慢鮑爾』要留在聯準會，因為他在其他地方找不到工作。沒人要他」。

財政部長貝森特也表示，「對一位即將成為前主席的人而言，鮑爾留在Fed實屬異常。對一位經常強調規範之士來說，他片面決定留任實屬違背傳統」。