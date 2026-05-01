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美經濟熱絡 首季GDP增速2% 3月通膨數據升溫

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
經濟學者指出，各項經濟數據顯示美國第1季通膨已開始升高，但油價上漲的衝擊尚未充分顯現，因此4月通膨可能更高；同時美國經濟依然熱絡。（歐新社）
經濟學者指出，各項經濟數據顯示美國第1季通膨已開始升高，但油價上漲的衝擊尚未充分顯現，因此4月通膨可能更高；同時美國經濟依然熱絡。（歐新社）

美國第1季實質國內生產毛額（GDP）成長2%，比去年第4季明顯回升，上周初領失業金人數也降至1969年來最低，顯示美國經濟並未受中東戰局影響，景氣依然熱絡，加上聯準會（Fed）偏好的通膨指標也升溫，所以近期內降息機率進一步下降。

美國經濟分析局4月30日公布，第1季GDP季增年率為2%，雖低於預估的2.3%，但高於去年第4季時的0.5%增幅，主要受到企業投資大幅增長以及穩健的消費者需求所推動；其中個人消費年增1.6%，高於預估的1.4%，但低於去年第4季的1.9%增幅。

占經濟活動約三分之二的消費支出增長1.6%，優於預期，主要受到醫療保健與金融服務等服務業需求的帶動。

勞工部同日數據顯示，上周（4月25日止）首次申領失業救濟金人數僅18.9萬人，為1969年以來最低，遠低於預估的21.2萬人，及前周的21.5萬人；四周移動平均人數為20.75萬人，低於之前一周的21.1萬人。連續申領失業給付（4月18日止）人數為178.5萬人，低於預估的181.5萬人，及之前一周的180.8萬人。

彭博行業研究分析師指出，上周初領失業金人數下滑，發出強烈的訊號指出，失業依然有限。這有助解釋為何伊朗衝突爆發以來，明明不確定性上升，勞動市場情緒尚稱平和。

3月代表通膨率的整體PCE平減指數比2月大幅上升0.7%，創下2022年以來最大升幅，符合預估，高於2月時的0.4%增幅；比去年同期上升3.5%，符合預估，但遠高於2月時的2.8%升幅，主因能源價格上漲。目前汽油價格持續攀升，已達到2022年以來的最高水準。

Fed最重視的核心PCE平減指數，比2月上升0.3%，符合預估，低於2月時的0.4%升幅；比去年同期上升3.2%，符合預估，但高於2月時的3.0%升幅。

個人消費支出比2月大幅增加0.9%，符合預估，高於2月時的0.6%增幅；扣除通膨後的實質個人消費支出比2月增加0.2%，低於預估及2月時的0.3%增幅。

個人所得增加0.6%，高於預估的0.3%，及2月時的不增不減，主因「大而美法」使退稅金額增加。

經濟學者指出，各項經濟數據顯示第1季通膨已開始升高，但油價上漲的衝擊尚未充分顯現，因此4月通膨可能更高；消費支出熱絡，加上失業減少，顯示經濟成長動能仍強。儘管聯準會（Fed）6月會議將由主張降息的新任主席華許主持，但由於通膨居高，降息機率仍舊渺茫。

美國 中東 降息

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