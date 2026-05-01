官員說重話 日圓貶值變強升

日圓匯率4月30日盤中一度貶破160關卡，寫下今年來最低價位，但在日本官員發出可能干預匯市的嚴厲警告後，日圓強升3%，至155.57，為今年2月以來最高。

日本外匯事務負責人三村淳向投機客喊話：「如果你想要全身而退，這是我最後的忠告。」財務大臣片山皋月同日也說，東京方面對投機舉動提高戒備，當局已準備好必要時全天候對付匯率波動，對匯率採取大膽舉措的時機「即將到來」。

日本大部分地區到下周三之前都將是黃金周假期，市場交易量預計會減少，但片山表示，官員們仍將密切關注匯市。

雖然最新的警告可能會為日圓帶來短暫的喘息，但如果日本繼續不進場干預，反覆發出的口頭警告可能會失去效力。隨著各國央行延後調整利率，加上中東緊張局勢推升油價，投資人日益認為，官方干預市場是近期阻貶日圓的唯一手段。

日銀總裁植田和男在本周日銀決策後的記者會上，並未就下次升息時機提供明確訊號，導致日圓這幾天走勢疲軟。而中東衝突導致油價上漲，日圓也因此承壓，因為日本嚴重依賴該地區的石油，增加了貿易收支惡化的風險。

日本當局曾在2024年日圓貶破160關卡時，數度進場干預，不過日本官員一再強調，他們關注的是匯率的過度波動，而非捍衛特定價位。

另據路透報導，市場消息來源說，這波日圓由貶轉升，看起來有官方進場的特徵，在過去官方干預的案例中，日圓升勢通常會更快。

當被問及是否懷疑日圓走勢背後有日銀干預時，法國興業銀行（Societe Generale）外匯策略師布勞克斯表示：「看起來確實很像，同時也存在空頭回補。」「最後警告的言論確實讓一些交易員感到不安。」每周數據顯示，投資者目前持有的做空日圓部位，是自2024年7月以來最大。

一名政府官員向日經證實，在日圓貶破160後，日銀透過買入日圓、賣出美元干預匯市。