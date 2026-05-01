Fed利率不動 鮑爾時代落幕 決策聲明偏鷹

美國聯準會（Fed）在主席鮑爾主持的最後一場決策會議，決議維持聯邦資金利率區間在3.5%-3.75%，完全符合預期，令人意外的是有三位聯準銀行總裁主張應降低決策聲明的寬鬆傾向，鮑爾也表示決策聲明重心正走向「更中性」立場，透露鷹派意味，市場認為幾乎確定今年底前不會降息。

Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）這次決策聲明，新增「通膨居高不下，一部分是反映最近全球能源價格上漲」，暗示更擔心通膨情勢。

Fed決策與鮑爾談話要點

最引人注目的為四名官員提出異議，為1992年10月以來首度有四名官員對決議提出異議。這四名官員中，理事米倫主張應降息1碼，克理夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克、明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里及達拉斯聯準銀行總裁蘿根雖支持按兵不動，但不支持在本次決策聲明納入寬鬆傾向。

立場都屬於鷹派陣營的這三位地區聯準銀行總裁，憂慮在於Fed決策聲明表示，「在考量對聯邦資金利率目標區間的額外調整程度與時機時，委員會將謹慎評估未來的數據、演化展望及風險平衡」，其中的「額外」兩字暗示Fed下一步決策可能是降息。

Fed從去年12月來都維持「額外」這兩個字的寬鬆傾向措辭，這次卻有三名地區聯準銀行總裁提出異議，原因可能是通膨依然僵固、伊朗戰爭帶來額外通膨風險，但選在Fed新任主席提名人選華許將在5月上任前表態，時機格外耐人尋味。觀察家指出，這些「異議」是對華許提出強烈暗示，表明他們將不會贊成短期內降息。

市場解讀Fed決策聲明偏鷹，使美債殖利率上漲，交易員也陸續減少對Fed今年底前降息的押注，摩根士丹利預期Fed今年底前都將按兵不動。法國興業銀行美國研究主管拉賈帕認為，這些異議票可能為Fed未來幾次會議偏離寬鬆立場奠基。

鮑爾在被問及這些異議票時，表示FOMC討論「熱絡」，支持更中性語言的官員增加，也反映FOMC的重心「正趨向更中性位置」。這番話似乎暗示不具投票權的決策官員，也反對在決策聲明納入寬鬆傾向。

但鮑爾也說，「我們多數委員覺得目前還不需要對此（升息）釋出訊息」，FOMC也沒有任何委員表示現在需要升息。拉賈帕說，Fed要升息的門檻仍相對較高，現在Fed也沒必要大幅改變政策偏向。

這場會議也象徵過去八年來的「鮑爾時代」畫下句點，並象徵20年來強調透明與溝通的風格告終。Fed前主席柏南克和葉倫設計出更倚重對外溝通、提早引導市場預期的貨幣政策溝通架構，鮑爾承襲這些作風，甚至更進一步讓市場為潛在政策調整預作準備。