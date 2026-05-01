歐洲、英國利率按兵不動

歐洲央行（ECB）4月30日宣布維持利率按兵不動，但表達了對通膨高漲的擔憂，推升市場對其今年將升息多次的押注，最近一次預測將在6月；英國央行也宣布維持利率不變，並為伊朗戰爭的經濟影響推算出多種可能情景，其中一種情景需要「強而有力」的升息。

ECB 4月30日決議維持基準的存款利率在2%不變。隨著伊朗戰爭推升油價至四年來最高，歐元區4月通膨率躍升至3%，高於ECB目標的2%，且預期將進一步上漲。

ECB聲明表示：「通膨的向上風險和成長的向下風險已經加劇。戰事持續愈久，以及能源價格持續在高位愈久，整體通膨和經濟可能受到的影響就會愈強勁。」

金融市場如今預期，ECB將在6月和7月升息，並在秋季至少再升息一次，因為ECB在2022年曾因動作緩慢遭到批評，將會渴望快速平息任何通膨螺旋。

英國央行（BOE）4月30日維持基準利率在3.75%不變，符合市場預期。央行表示，將持續密切關注中東情勢，但就業市場疲軟和金融市場借貸成本上漲，將有助抑制通膨。

英國央行為伊朗戰事的影響推算出三種可能情景，在影響最深的情景C下，能源價格將長期居高不下，通膨最高可能達到6.2%，為近期數據的近兩倍。央行表示，若此情景實現，「可能需對貨幣政策進行強而有力的緊縮」。