美、英、歐、日央行本周按兵不動 但利率展望已轉變

西班牙財經媒體《經濟學人報》（elEconomista.es）以「西班牙已經比台灣窮」為標題，指出西班牙與台灣早年在經濟成長軌跡上曾有相似之處，之後西班牙拉開與台灣的差距，但近年來領先幅度不斷縮小，到

2026-04-30 23:30