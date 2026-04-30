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美、英、歐、日央行本周按兵不動 但利率展望已轉變
主要央行在本周貨幣決策會議上都決定維持利率不變，但市場對美國以及英、歐、日央行的利率政策預期卻進一步轉變。
安聯集團經濟顧問伊爾艾朗表示，利率期貨價格顯示，交易員現已完全排除美國聯準會（Fed）在2026年底前進一步降利率的可能性。對照下，今年年初時，市場還普遍預期Fed今年將降息三次。
同時，市場也押注英格蘭銀行（BoE）、歐洲央行（ECB）和日本銀行（BOJ）今年很可能提高利率，儘管對升息的確切時間點看法分歧。
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