甜甜價維持不到一天…日本政府、央行出手了！日圓匯率從160急升至155

政府官員向日經新聞證實，日本政府和日本銀行（央行）30日對匯市進行了干預，推動日圓兌美元匯率從當天稍早的約160日圓，一度急升3%至155.57日圓。

日本財相片山皋月等官員，30日傍晚對日圓過度貶值發出口頭警告，片山向記者表示：「差不多接近該做出果斷行動的時刻。」

日本政府和央行上次介入匯市阻貶日圓，是在2024年7月，當時日圓最低貶至161.96日圓，為約38年來最低。當時干預持續了兩天，並總計花費5.53兆日圓（以目前匯率計約352.3億美元）。