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歐洲晶片法II草案呼之欲出 擬允許執委會直接投資半導體製造業
歐盟預料將於5月底提出「晶片法II」草案；據熟悉內情的消息人士表示，新版刺激半導體產業計畫將允許歐盟執委會直接投資半導體製造業。
消息人士指出，這項草案將允許執委會直接投資大型、跨國性的計畫，而不再只是資助研發，以及批准各會員國對半導體產業的援助計畫；由執委會支持的計畫仍將是公私營合夥關係。
「晶片法II」也以擴大發展晶片製造科技為目的，包括機械、材料及電路板等。草案在5月底公布之前，內容仍可能有所改變，之後將須經過各會員國政府之間以及歐洲議會議員的多輪談判，才會送請議會表決。整個過程可能需時數月。
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