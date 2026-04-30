歐洲晶片法II草案呼之欲出 擬允許執委會直接投資半導體製造業

歐盟預料將於5月底提出「晶片法II」草案；據熟悉內情的消息人士表示，新版刺激半導體產業計畫將允許歐盟執委會直接投資半導體製造業。

消息人士指出，這項草案將允許執委會直接投資大型、跨國性的計畫，而不再只是資助研發，以及批准各會員國對半導體產業的援助計畫；由執委會支持的計畫仍將是公私營合夥關係。

「晶片法II」也以擴大發展晶片製造科技為目的，包括機械、材料及電路板等。草案在5月底公布之前，內容仍可能有所改變，之後將須經過各會員國政府之間以及歐洲議會議員的多輪談判，才會送請議會表決。整個過程可能需時數月。