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歐洲晶片法II草案呼之欲出 擬允許執委會直接投資半導體製造業

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
據熟悉內情的消息人士表示，歐盟新版刺激半導體產業計畫將允許歐盟執委會直接投資半導體製造業。路透
據熟悉內情的消息人士表示，歐盟新版刺激半導體產業計畫將允許歐盟執委會直接投資半導體製造業。路透

歐盟預料將於5月底提出「晶片法II」草案；據熟悉內情的消息人士表示，新版刺激半導體產業計畫將允許歐盟執委會直接投資半導體製造業。

消息人士指出，這項草案將允許執委會直接投資大型、跨國性的計畫，而不再只是資助研發，以及批准各會員國對半導體產業的援助計畫；由執委會支持的計畫仍將是公私營合夥關係。

「晶片法II」也以擴大發展晶片製造科技為目的，包括機械、材料及電路板等。草案在5月底公布之前，內容仍可能有所改變，之後將須經過各會員國政府之間以及歐洲議會議員的多輪談判，才會送請議會表決。整個過程可能需時數月。

歐盟 半導體 晶片 材料

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