日圓貶至近2年低點 日本官員暗示進場干預

日圓兌美元匯率貶至2024年中以來最低水準，日本財務大臣今天強烈暗示，東京當局已接近採取市場干預行動以支撐日圓匯價。

法新社報導，日圓兌美元匯率來到160日圓附近，已逼近2024年夏季日本當局斥資數十億美元支撐日圓匯價的水準。

受到伊朗戰爭、原油價格上漲，以及美日利差持續擴大等因素影響，日圓近幾個月對美元持續走弱。

日本財務大臣片山皋月向媒體表示：「我們終於接近了我先前提到要採取『果斷措施』的時刻。」此番發言隨即帶動日圓匯率微幅回升。

片山28日也曾表示：「我一再提到會在必要時採取大膽行動，我們已準備好隨時24小時應對。」

根據彭博（Bloomberg News）報導，下週適逢日本「黃金週」假期，市場流動性較低，而歷史經驗顯示，流動性低往往是當局進場干預的時機。