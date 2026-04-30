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美股早盤／企業獲利強勁＋油價下滑 道瓊上漲逾400點但那指翻黑

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股30日早盤上漲，主要受到卡特彼勒等企業強勁財報和油價下跌帶動。圖／路透社
美股30日早盤上漲，主要受到卡特彼勒等企業強勁財報和油價下跌帶動。圖／路透社

美股30日早盤走高，在新公布的企業財報表現強勁和油價下滑帶動下，道瓊工業指數上漲406點，或0.8%；標普500持平，那斯達克指數卻由紅翻黑跌0.3%；費城半導體指數上漲0.2%；台積電ADR跌0.5%。

卡特彼勒（Caterpillar）上季獲利優於市場預期，帶動其股價早盤大漲8%，是推升道瓊指數上漲的一大功臣。

Meta微軟的大跌也確實壓制了股市的漲勢。受到Meta最新的資本支出預測拖累，Meta早盤股價大跌9%，用戶成長也讓投資人失望；微軟則因其表示，由於記憶體成本高漲，資本支出將達到1,900億美元，早盤股價下跌3%。

其他個股方面，輝達跌3%。英特爾跌1.8%。超微漲2.3%。Google揚升6%。高通大漲11%。

油價30日轉跌，布蘭特原油期貨下跌3%至逾每桶114美元，西德州中級原油期貨則下跌2%至逾104美元。

此外，美國商務部30日表示，剔除食品和能源的核心個人消費支出（PCE）平減指數，3月上升0.3%，整體的PCE平減指數則上升0.7%，符合市場預期。商務部也在同日公布了第1季國內生產毛額（GDP）季增年率為2%，高於去年第4季的0.5%，但低於預期的2.2%。

費城半導體 美股 Meta 微軟 道瓊工業指數

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