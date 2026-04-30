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中東戰火升溫風險增 歐洲央行維持利率2%不變

中央社／ 法蘭克福30日綜合外電報導

歐洲中央銀行今天維持利率不變，並警告受中東戰爭影響，經濟成長與通膨前景面臨的風險正日益增加。

法新社報導，自美國與以色列對伊朗發動戰爭後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎全面關閉，全球約1/5石油與天然氣運輸仰賴此航道，導致能源成本大幅飆升。

歐元區通膨正在攀升，4月升至3%，高於歐洲央行設定的2%目標。不過，對通膨的擔憂仍須與另一項風險權衡，即若提高借貸成本，恐進一步壓抑本已疲弱的經濟成長。

歐洲央行在宣布決策的聲明中表示：「通膨上行風險與經濟成長下行風險均已加劇。戰爭持續時間越長、能源價格維持高檔的時間越久，對整體通膨與經濟的影響就可能越強烈。」

在會議前，分析師原本預期歐洲央行將維持主要存款利率在2%。自去年6月以來，該利率始終按兵不動，主因是央行仍在觀察戰爭局勢帶來的影響。

義大利聯合信貸銀行（UniCredit）在報告中指出，並不認為歐洲央行有立即採取行動的迫切性，特別是在衝突爆發前，通膨已接近官方設定的目標。

報導指出：「需求前景轉趨疲軟，尤其民間消費動能下滑，這讓歐洲央行更有理由保持耐心。」

歐洲 央行 荷莫茲海峽 利率 通膨

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