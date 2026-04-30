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英國央行決議利率不變 暗示中東局勢恐觸發升息

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
英國中央銀行英格蘭銀行今天決議維持基準利率3.75%不變，但同時警告，若中東戰爭持續推升通膨，未來仍有升息必要。圖／法新社
英國中央銀行英格蘭銀行今天決議維持基準利率3.75%不變，但同時警告，若中東戰爭持續推升通膨，未來仍有升息必要。圖／法新社

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）今天決議維持基準利率3.75%不變，但同時警告，若中東戰爭持續推升通膨，未來仍有升息必要。

法新社報導，英格蘭銀行貨幣政策委員會今天以8比1的票數，表決通過維持基準利率不變，僅有1名委員投票支持升息1碼。

此外，由於全球能源衝擊持續影響經濟，英格蘭銀行今天也下修今、明年經濟成長預測。

英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）表示，鑒於目前的經濟情況以及中東局勢的不確定性，「目前利率處於合理水準」。

他補充說：「無論發生什麼情況，我們的職責是確保在戰爭對能源價格的初步影響消退後，通膨能回到2%的目標值。」

同時，英格蘭銀行今天也下修2026年國內生產毛額（GDP）成長率介於0.7%至0.8%之間，2027年則調降為0.8%至1.0%之間。相較之下，先前預測今年成長率為0.9%，2027年則為1.5%。

英格蘭銀行這次採取罕見舉措，針對英國經濟前景公布了3種假設情境。

這3種情境都顯示利率可能需要調升；而在最糟的情況下，2027年首季通膨率恐飆升至6.2%。

英國 利率 GDP 中東 升息

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