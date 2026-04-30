瑞士機械技師走入山林 開啟地方創生之路

在瑞士伯恩高地的獵人施密德（Andreas Schmid），原本是一名機械技師，閒暇時走入山林，熟悉阿爾卑斯山的自然節奏。因為珍惜家鄉與土地文化，施密德意外開啟一條地方創生之路，也藉由到訪旅客，將瑞士愛護自然的精神帶向世界。

1981年，施密德利用業餘時間，投入了解阿爾卑斯山流傳超過500年的花草與動物油的智慧。他最初在市集擺攤，與同好交流。歷時9年後，施密德毅然放下穩定職業，全心投入這項來自山林的傳統。

這項小小的創業夢想，將原本逐漸被遺忘的山區生活智慧變成商品。1992年轉化為現代產業，創造在地就業機會，在不同的部門訓練當地學徒，也為偏鄉留住人力資源。

廠房內的員工交談間，說著伯恩高地方言。一位生產線員工表示，她是住在附近的家庭主婦，很高興在家鄉找到工作。

●向自然學習 而不是向自然索取

近年瑞士公投投票結果，多出現城鄉差距。施密德告訴記者，城市生活與鄉間差異日漸擴大，對大自然與山間生活失去認識。人與自然的關係應建立在理解、節制與尊重之上。

施密德說，獵人工作並不血腥，專業訓練融合法律、生態與知識，展現對自然的責任。狩獵時等待漫長，而射擊只有一瞬，準確度是一種自律與尊重。真正的獵人能觀察動物數量，維持物種平衡，珍惜自然給予的一切：皮毛禦寒、油脂可用、肉品可食，絲毫不浪費。山民古老的生存方式，本就順應自然。

根據施密德創立的品牌puralpina提供的數據，瑞士每年捕獵6000隻土撥鼠，該公司向獵戶收購約3000隻。與其合作的瑞士獵人有40多人，尊重野生動物管理制度，從合法狩獵、取材、煉製到成品，每一步都講求透明與節制。

●帶著瑞士尊重大自然的價值走向世界

施密德有3個兒子，在企業進入量產階段後，其中兩人返鄉與父親共同經營事業。第2代經營者延續4項原則：重視傳統工藝、堅持瑞士製造、選用天然成分，以及手工製作。

他們相信，當地方產物被珍視，地方文化也能重新被看見，才能長久保存。記者走訪廠房，車間沒有大型的工業設備。當天公司員工以物理熱熔與冷卻的古法手工製作護唇膏，廠房中帶著天然草藥的香氣。

大兒子希瓦（Silvan Schmid）表示，他們不只追求營利，還希望藉由與瑞士生活文化相關的產品，讓更多旅客在瑞士旅遊時，透過瑞士製造的平價商品，了解愛護自然的重要。