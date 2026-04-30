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川普警告封鎖伊朗港口恐持續數月 亞股多收低

中央社／ 香港30日綜合外電報導
美國總統川普警告說美方對伊朗港口的封鎖可能持續數月，以及有媒體披露川普可能聽取關於新一輪軍事打擊的簡報後，今天國際油價盤中勁揚逾5%，亞股多收黑。圖／美聯社
美國總統川普警告說美方對伊朗港口的封鎖可能持續數月，以及有媒體披露川普可能聽取關於新一輪軍事打擊的簡報後，今天國際油價盤中勁揚逾5%，亞股多收黑。圖／美聯社

美國總統川普警告說美方對伊朗港口的封鎖可能持續數月，以及有媒體披露川普可能聽取關於新一輪軍事打擊的簡報後，今天國際油價盤中勁揚逾5%，亞股多收黑。

法新社報導，儘管德黑蘭本週稍早提出希望重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的新方案，但有報導指出川普不認為伊朗帶著誠意協商。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，川普已指示國安官員準備長期封鎖，以迫使伊朗放棄核子計畫。

白宮1名匿名官員透露，川普28日在白宮會見石油業高層時表示，美國對伊朗的海上封鎖可能再延長幾個月。

這名官員說，會議由美國財政部長貝森特（ScottBessent）主持，會中談到川普已採取哪些措施減輕全球油市壓力，以及「若有必要讓既有封鎖持續數月，我們可採取哪些步驟使美國消費者受到最小衝擊」。

川普在自家社群媒體發文說，「伊朗內部一團亂…他們最好趕快聰明起來」，文中還配上一張他手持步槍，站在被炸毀的沙漠堡壘前的合成圖，圖中寫著「別再想著我會當好人！」（No more Mr. Nice Guy!）

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）分析師布朗（Michael Brown）說，「必須指出，目前激烈的言論其實與川普的行動並不完全吻合，目前大致未見衝突明顯升高的跡象。儘管整體情勢仍朝某種協議邁進，但看來短期內談判陷入僵局。」

在亞洲市場交易中，布倫特原油價格揚升5.6%，報每桶124.67美元；西德州中級原油價格上漲2.4%，報每桶109.49美元。

亞股今天多收低，東京、香港、台北、首爾、雪梨及馬尼拉股市均收黑；上海和威靈頓股市收紅。

美國 伊朗 荷莫茲海峽 川普 亞股

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