中東危機拖累芬蘭景氣 GDP成長恐剩0.6%

芬蘭財政部今天發布春季經濟預測，受中東危機影響，將今年國內生產毛額（GDP）成長預測下修至0.6%，公共赤字預計擴大至4.6%。財政部警告若情況不見改善，芬蘭債務佔GDP比率在2030年突破99%。

財政部經濟局局長斯波蘭德（Mikko Spolander）在記者會上直言，中東局勢帶來的不確定性是目前「唯一確定的事」。

這場危機正拖累芬蘭今年的經濟成長、推升通膨，也讓原本就艱困的財政雪上加霜。他表示，目前唯有期待危機儘速落幕，以降低對經濟的衝擊。

財政部預測，若油價回落且景氣逐步走出低谷，明後兩年GDP成長有望回升至1.7%。

不過，據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，財政部高級顧問胡歐瓦里（Janne Huovari）也提出悲觀情境：若油價再度上漲三成，芬蘭今年經濟成長恐將歸零。

此外，烏克蘭戰爭持續及人工智慧（AI）快速發展帶來的結構性衝擊，亦是潛在隱憂。

油價飆升不僅推升通膨，壓縮家庭購買力，削弱芬蘭的出口競爭力。儘管非能源商品漲價相對溫和，使消費者物價漲幅預計維持在2%左右，但據Yle報導，民眾預期的通膨率約為5%，這種認知差距是壓抑消費的主因之一。

面對前景不明，民眾偏向推遲消費並增加儲蓄，預計要到2027年購買力改善後，民間消費才會回溫。

芬蘭失業率在歐盟名列前茅，已連續多月升破10%，據Yle報導，今年3月失業人數達31萬5000人。財政部坦言，雖然就業政策與移民人口擴大勞動供給，但就業機會未能同步成長，失業率預計要到2027年景氣回升後才會開始下降。

公共財政部分，芬蘭去年公共赤字占GDP比率為3.4%，今年料將擴大至4.6%。主因除了中東危機壓抑成長外，還包括戰鬥機採購支出開始列帳，以及財政調整步調放緩。財政部高級顧問普可寧（JenniPääkkönen）指出，由於支出成長過快而稅收成長緩慢，赤字比率恐將維持在4.6%直到2029年，至2030年才可能略降至4.4%。

國防採購、能源與科技轉型預期將帶動機械設備及建設投資；然而，房地開發建設因需求疲軟，復甦仍遙遙無期。

關於公共債務占GDP比率，2025年已超過88%，今年預計突破91%，到2030年將逼近100%。斯波蘭德警告，目前的赤字規模已觸發歐盟赤字監管程序，歐盟可能認定芬蘭未充分落實執委會的建議，進而採取進一步的干預措施。