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戰爭與氣候夾擊 全球稻米供應趨緊恐推升價格

中央社／ 新加坡／曼谷30日綜合外電報導
受伊朗戰爭引發肥料短缺與燃料成本飆升影響，亞洲多國農民紛紛縮減種植面積，加上聖嬰現象可能進一步壓縮產量，全球稻米供應恐將下滑。圖／ingimage
受伊朗戰爭引發肥料短缺與燃料成本飆升影響，亞洲多國農民紛紛縮減種植面積，加上聖嬰現象可能進一步壓縮產量，全球稻米供應恐將下滑。圖／ingimage

伊朗戰爭引發肥料短缺與燃料成本飆升影響，亞洲多國農民紛紛縮減種植面積，加上聖嬰現象可能進一步壓縮產量，全球稻米供應恐將下滑。

路透社報導，稻米是全球消耗量最大的主食作物，對世界糧食安全至關重要，即便是輕微的供應中斷，也可能在各國引發連鎖效應，推高價格並加重家庭預算負擔，尤其是在亞洲和非洲等對價格敏感的地區。聯合國糧農組織（FAO）4月預測，2025/26年度稻米產量將增加2%，創歷史新高。

不過，業界人士指出，伊朗戰爭的影響已波及主要出口國泰國越南，以及依賴進口的菲律賓和印尼。中東戰事下，關鍵航道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）幾近關閉，導致燃料與肥料供應受阻；荷莫茲海峽是連接波斯灣與全球市場的關鍵咽喉要道。

此外，由於聖嬰現象（El Nino）預計將在今年下半年為東南亞地區帶來更炎熱、乾燥的天氣，東南亞以小農為主的農業體系也面臨日益沉重的壓力。

聯合國糧農組織首席經濟學家柯藍（Maximo ToreroCullen）表示：「有些國家的農民已開始種植稻米，但因成本增加，他們減少投入使用的農業資源。我們預計今年下半年和明年初全球糧食供應形勢將更加緊張。」

2008年，主要稻米出口國為抑制國內通膨、保護內需，相繼採取限制或禁止稻米出口的措施，使稻米價格在短時間內倍增至每公噸約1000美元，並導致多國爆發「糧食騷亂」；而2022至2023年供應緊張，加上印度再次限制部分稻米出口，也推高稻米價格並引發恐慌性搶購。

伊朗戰爭 荷莫茲海峽 稻米 糧食短缺 越南 泰國 聖嬰現象

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