別憂心人類會被AI取代！ 輝達高層：AI成本遠超人力成本

觀察近期的美國科技業裁員潮，似乎對勞力的需求，已從人類轉向人工智慧（AI）。Meta近期宣布裁減10%人力，微軟（MicroSoft）也提供優退。但其他科技產業的領袖認為，AI目前並未為業者省下人力成本，反而比目前僱員的成本還高。

輝達（NVIDIA）應用深度學習副總裁卡坦札羅（Bryan Catanzaro）表示：，「以我的團隊來說，運算成本遠超人力成本。」

麻省理工學院（MIT）2024年的調查，支持卡坦札羅的說法。該調查分析AI模型需達到人類水準的技術需求，發現自動化只能取代23%的工作角色，而這些工作主要仰賴視覺，但其餘77%工作，交由人類負責較節省成本。

在其他案例中，AI經證實容易出錯，一名工程師表示，AI代理摧毀他的資料庫與網路。

儘管沒有證據證明AI能提振生產力，科技巨頭仍持續砸重金投入AI，根據摩根士丹利，科技巨頭今年來已宣布的資本支出額衝上7,400億美元，較2025年暴增69%。

這波支出成長，伴隨科技業裁員潮擴大。根據Layoffs.fyi的數據，2026年迄今已有近100家公司裁員，逾9.2萬人丟飯碗。以這樣的裁員速度推估，今年全年裁員數將超越去年全年約12萬人。

瑞士AI研究院戈登商學院AI與金融教授李基斯（Keith Lee，音譯）表示，由於人力成本仍相對便宜，企業一邊加碼AI支出、一邊裁員，凸顯AI的成本效益仍未能打平。

至於AI與人力成本的平衡，李基斯指出，由於硬體與能源支出推升營運成本，目前使用AI的效率仍不及人力。根據麥肯錫數據，照目前速度推估，2030年前AI相關支出可能達5.2兆美元，其中資料中心支出約1.6兆美元，IT設備約3.3兆美元；若進一步加速，總支出甚至可能衝上7.9兆美元。同時，支出管理公司Tropic去年12月指出，AI軟體費用在過去一年已上漲20%至37%。

李基斯也提到，AI業者可能因採用固定訂閱制而虧損，因為固定費率無法支應高用量用戶帶來的實際營運成本。

他表示：「因此，一些企業開始重新評估AI，不再將其視為明確的勞動替代方案，而是輔助工具，至少在成本結構穩定前，會是如此。」