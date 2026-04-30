中東戰爭衝擊歐洲經濟分歧 法國停滯德西保住成長

受中東戰爭衝擊，歐洲各國首季經濟表現不一。法國因內需外貿疲軟零成長；西班牙則展現韌性成長0.6%；德國成長0.3%略優預期，但恐受伊朗戰事能源衝擊。

法國國家統計局（INSEE）今天表示，由於內需疲弱以及外貿大幅轉為負貢獻，今年第一季法國經濟呈現零成長。

法新社報導，第一季國內生產毛額（GDP）的初步預估數據，顯示自2月28日爆發的中東戰爭所帶來的衝擊。

就在兩週前，法國央行還預估該國經濟1月至3月最多成長0.3%。法國國家統計局則在3月底將預測由0.3%下修至0.2%。

西班牙今天公布的官方數據顯示，經濟表現強勁，成功抵禦中東戰爭引發的動盪，第一季經濟成長0.6%，符合市場預期。

衝突引發的能源價格飆升與通膨，已激起各界對全球經濟的擔憂，西班牙央行上個月更警告，經濟成長可能會出現「顯著放緩」。

西班牙國家統計局（INE）公布的1至3月經濟成長表現符合2026年全年預估成長2.3%的趨勢。

陷入困境的德國經濟在年初的成長速度略高於預期。然而，伊朗戰爭引發的能源衝擊，恐將使這股成長動能脫離軌道。

根據德國聯邦統計局（Destatis）的初步數據，這個歐洲最大經濟體今年1月至3月的經濟產出較前一季成長0.3%。

金融數據公司FactSet調查的分析師預測成長為0.2%。此外，該數據僅涵蓋2月底美以對伊開戰後的第一個月。