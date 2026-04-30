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輝達B300伺服器在陸售價幾乎翻倍...每座將近100萬美元

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
輝達最先進的B300伺服器價格，今年來在中國大陸幾乎翻了一倍，每座達到約人民幣700萬元（100萬美元）。 路透
輝達最先進的B300伺服器價格，今年來在中國大陸幾乎翻了一倍，每座達到約人民幣700萬元（100萬美元）。 路透

路透報導，業界人士表示，由於中國對AI運算設備的需求強勁，但打擊晶片走私的行動導致黑市供應枯竭，輝達（Nvidia）最先進的B300伺服器價格今年來在當地幾乎翻了一倍，每座達到約人民幣700萬元（100萬美元）。

四位知情人士透露，B300的價格自今年年初以來持續上漲，但在黑市這個主要供應管道面臨壓力後，漲勢開始加速。

消息人士指出，B300伺服器在美國售價約55萬美元，較去年年底的約50萬美元上漲，而中國市場的價格更是幾乎翻了一倍，去年底約人民幣400萬元，如今則達到700萬元，主要反映出美國加強出口管制而產生的稀缺溢價。 

對此輝達回應，B300禁止在中國銷售，合作夥伴必須嚴格遵守相關規定，輝達並在聲明中警告：「隨著系統規模日益擴大、結構日益複雜，非法轉用必將導致失敗。」「輝達不會為這類系統提供任何服務或支持，且相關執法機制嚴密且有效」。

而輝達H200晶片出口的不確定性，也推高B300的價格。

儘管中美兩國政府都已批准H200出口，但由於雙方在銷售條款上仍有分歧，H200晶片至今尚未出貨到中國。

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