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台積電當心了？三星4奈米良率傳已達80% 這些公司都找它代工

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三星4奈米晶片良率據傳已達到80%，Groq LPU晶片已全都委託三星代工。 法新社
三星4奈米晶片良率據傳已達到80%，Groq LPU晶片已全都委託三星代工。 法新社

首爾經濟日報引述知情人士報導，南韓半導體巨擘三星電子的4奈米製程良率已突破80%，輝達投資的人工智慧（AI）新創Groq，以及IBM和百度等公司，都已紛紛向三星訂購4奈米晶片。

據報導，隨著三星4奈米製程生產趨於穩定，輝達投資的Groq公司已將其「語言處理器」（LPU），委託三星的4奈米晶片代工廠生產。LPU是Groq為了AI推論而設計的專門硬體，目前共有三代晶片，其中第三代是在今年稍早的輝達GTC開發者大會上發表。專為推論設計的輝達Groq LPX系統，將配備LPU。

Groq 2023年就宣布與三星合作，以4奈米製程生產其第二代LPU。首爾經濟日報報導指出，Groq 也已委託三星代工生產其第三代LPU。

此外，首爾經濟日報報導並指出，IBM、百度和中國加密貨幣公司法拉第未來，也正向三星採購4奈米晶片。

目前最新的半導體製程技術是2奈米。南韓媒體4月初的一篇報導指出，三星2奈米製程良率尚未超過60%；台積電的2奈米良率則據稱已達到90%，鞏固了其半導體代工領先地位。

南韓 處理器 百度

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