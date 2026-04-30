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保時捷上季獲利年減逾20% 仍在預期區間 全年財測不變

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
保時捷（Porsche）上季獲利持續下滑。法新社
保時捷（Porsche）上季獲利持續下滑。法新社

美國關稅、地緣政治動盪、自身產品線銜接缺口以及中國大陸市場衰退等衝擊下，保時捷（Porsche）第1季獲利雖下滑，但落在該公司預測區間的上緣，且優於市場預期，並維持全年財測不變，暗示可能已位居谷底，有望回升。

保時捷上季營業利益年比銳減22%至5.95億歐元（6.96億美元），高於分析師預估，營業利益率年減1.5個百分點至7.1%，仍接近該公司財測區間的上緣。

上季營收則下滑5.2%至84億歐元，交車量減少15%至60,991輛，主要是停產718 Boxster和Cayman，加上美國停止電動車稅負優惠。

保時捷上季再遭遇2億歐元（2.34億美元）的美國關稅影響，在中國大陸市場，也因當地消費者轉投更便宜的當地替代品牌，交車量下滑21%。此外，伊朗戰爭及擴大到中東地區的緊張情勢，也開始衝擊規模雖小、但利潤高的中東市場需求。

保時捷表示，上季財報支持該公司維持今年全年財測不變，預期今年銷售將介於350億-360億歐元，營業利益率介於5.5%-7.5%，但這個財測並未納入中東衝突的潛在影響。

財務長布列肯納（Jochen Breckner）說：「目前很難預測會發生什麼事。」在伊朗戰爭爆發後，由於這場衝突對需求造成壓力，並干擾交車，3月的中東銷量下滑。

布列肯納表示，保持節能藉由重新調度車輛到其他地區，緩解上季遭受的衝擊，但交車的物流挑戰與展示間人流減少，預期會進一步短暫影響銷售。

保時捷正尋求調整策略，以因應美國關稅、中國大陸銷售疲弱及電動車採用慢等挑戰，最近宣布今年獲利可能面臨數億歐元成本的衝擊，新任執行長萊特斯（Michael Leiters）今年初上任後，已計劃縮減規模並提高彈性，同時生產利潤較高的車款、撙節成本，及重視獲利甚於銷售，他的復甦計畫聚焦於911等能提振利潤的豪華車款，並削減成本。

花旗分析師韓翠克斯認為，保時捷上季財報還算是穩健，維持財測不變，「給了我們或許終於身處谷底的信心」。

美國 財報 中國大陸

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