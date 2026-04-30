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Counterpoint：聯發科2028將吃下四分之一AI ASIC伺服器運算市場

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯發科具有優勢地位，大有機會在2028年之前，拿下AI ASIC伺服器運算總出貨量26%的市占率。 路透
聯發科具有優勢地位，大有機會在2028年之前，拿下AI ASIC伺服器運算總出貨量26%的市占率。 路透

Counterpoint網站報導，受Google張量處理器（TPU）v8t及其次世代TPU v8i（Humfish）驅動，聯發科技（MediaTek）正朝在全球市場建立強大優勢地位的目標邁進，估計到2028年，AI ASIC伺服器運算市場將有四分之一是聯發科的貢獻。

報導指出，憑這股產品不斷推陳出新、頻傳捷報的動能，聯發科具有優勢地位，大有機會在2028年之前，拿下AI ASIC伺服器運算總出貨量26%的市占率，朝500萬部目標近逼，並獲致比2026年成長逾十倍的佳績，在此領域躍為全球僅次博通（Broadcom）的第二大業者。

Google與聯發科合作，採用「解耦式 ASIC」（disaggregated ASIC）模型，可望弭平目前博通模型享有15%至20%的溢價。

Google 聯發科 科技 人工智慧

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