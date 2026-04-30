SCFI 運價指數終結連二跌 美西線漲幅最大達5%

運價指終結連二跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於30日出爐，指數上揚36.14點，站上1,911.4點，四大主要航線全都反彈上漲，美西線漲幅最大達5%，推升周指數上揚1.9%。

貨櫃輪市場提前於5月進入旺季，最新一期的北美線開始上漲，根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,722美元，較前一期上漲136美元，周漲幅為5.3%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,691美元，較前一期上揚121美元，周漲幅3.4%。

歐洲線還是反應歐洲市場景氣較為低迷，運量復甦較緩慢，運價呈現小漲走勢，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,521美元，較前一期上漲24美元，周上揚1.6%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,430美元，較前一期增加10美元，周漲幅較小僅0.4%。

近洋線方面則呈現盤整格局，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下滑4美元；遠東到日本關西開平盤，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周小下跌1美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌2美元。

全球貨量於5月已經提前復甦需求強勁，貨櫃輪提早步入旺季，再加上高油價，5月開始全球各大航商勢必都會陸續調漲運價反應成本上揚，推估5月的運價走勢較強勁。