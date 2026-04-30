拯救法定醫療保險虧損 德國擬課徵糖稅

德國政府週三通過醫療改革草案，計畫自2028年起對含糖飲料課徵「糖稅」，以補貼法定醫療保險虧損，同時促進民眾健康，減少未來醫保支出壓力。法案細節仍待國會通過，目前引發各黨與產業界不少討論。

根據世界衛生組織（WHO）建議，各國可透過對含糖飲料課稅，降低糖攝取並預防肥胖與慢性疾病，目前全球已有近百國家採取相關措施，包括鄰近德國的法國與英國。

綜合德媒報導，德國是較晚啟動對含糖飲料課稅的國家。目前執政的保守黨派基民盟（CDU）過去將糖稅視為市場過度干預，近年隨著財政壓力加重，官方預估，2027年法定醫療保險將出現至少150億歐元（約新台幣5500億）缺口，不課糖稅的立場日益鬆動。

本週三，德國聯邦政府通過近20年來最大醫療改革方案，除開徵糖稅外，也提高保費計算上限、取消原本完全免費的配偶共保制度，以及取消假牙補助。

根據目前規劃，課徵糖稅每年約可帶來4.5億歐元（約新台幣166億）財政收入。聯邦政府也指出，對含糖飲料課稅的主要目的，是透過價格與制度誘因，讓民眾降低糖攝取，長期下來，有望減少肥胖、第二型糖尿病與心血管問題等對法定醫保造成龐大負擔的慢性疾病。

然而，糖稅具體該怎麼課，仍有待國會討論通過。根據明鏡週刊（Der Spiegel）整理，各國做法不一，英國依飲料含糖量分級課稅，糖分越高稅負越重；墨西哥則採每公升固定金額課稅；匈牙利擴大課徵範圍，對高糖、高鹽與高脂食品一併課稅，帶動消費者轉向較健康產品。

不過，也有國家出現政策副作用。挪威曾大幅提高糖稅，導致民眾跨境至鄰國購買較便宜商品，最終挪威於2021年取消對含糖飲料課徵糖稅。

明鏡週刊引述專家說法提醒，糖稅成效取決於制度細節設計，若稅負過高或設計不當，可能影響有限，甚至造成市場扭曲。

德國糖業與農業界即表達憂慮，指出國內約有2萬多名農民從事甜菜種植，若糖需求下降，可能衝擊農業生計。執政聯盟中的社民黨（SPD）因此主張，應同步規劃產業轉型配套措施，例如利用甜菜發展生質能源，減緩減糖政策對特定產業帶來的衝擊。