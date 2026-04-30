快訊

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聽新聞
0:00 / 0:00

拯救法定醫療保險虧損 德國擬課徵糖稅

中央社／ 柏林30日專電
根據世界衛生組織建議，各國可透過對含糖飲料課稅，降低糖攝取並預防肥胖與慢性疾病，目前全球已有近百國家採取相關措施，包括鄰近德國的法國與英國。圖／ingimage
根據世界衛生組織建議，各國可透過對含糖飲料課稅，降低糖攝取並預防肥胖與慢性疾病，目前全球已有近百國家採取相關措施，包括鄰近德國的法國與英國。圖／ingimage

德國政府週三通過醫療改革草案，計畫自2028年起對含糖飲料課徵「糖稅」，以補貼法定醫療保險虧損，同時促進民眾健康，減少未來醫保支出壓力。法案細節仍待國會通過，目前引發各黨與產業界不少討論。

根據世界衛生組織（WHO）建議，各國可透過對含糖飲料課稅，降低糖攝取並預防肥胖與慢性疾病，目前全球已有近百國家採取相關措施，包括鄰近德國的法國與英國。

綜合德媒報導，德國是較晚啟動對含糖飲料課稅的國家。目前執政的保守黨派基民盟（CDU）過去將糖稅視為市場過度干預，近年隨著財政壓力加重，官方預估，2027年法定醫療保險將出現至少150億歐元（約新台幣5500億）缺口，不課糖稅的立場日益鬆動。

本週三，德國聯邦政府通過近20年來最大醫療改革方案，除開徵糖稅外，也提高保費計算上限、取消原本完全免費的配偶共保制度，以及取消假牙補助。

根據目前規劃，課徵糖稅每年約可帶來4.5億歐元（約新台幣166億）財政收入。聯邦政府也指出，對含糖飲料課稅的主要目的，是透過價格與制度誘因，讓民眾降低糖攝取，長期下來，有望減少肥胖、第二型糖尿病與心血管問題等對法定醫保造成龐大負擔的慢性疾病。

然而，糖稅具體該怎麼課，仍有待國會討論通過。根據明鏡週刊（Der Spiegel）整理，各國做法不一，英國依飲料含糖量分級課稅，糖分越高稅負越重；墨西哥則採每公升固定金額課稅；匈牙利擴大課徵範圍，對高糖、高鹽與高脂食品一併課稅，帶動消費者轉向較健康產品。

不過，也有國家出現政策副作用。挪威曾大幅提高糖稅，導致民眾跨境至鄰國購買較便宜商品，最終挪威於2021年取消對含糖飲料課徵糖稅。

明鏡週刊引述專家說法提醒，糖稅成效取決於制度細節設計，若稅負過高或設計不當，可能影響有限，甚至造成市場扭曲。

德國糖業與農業界即表達憂慮，指出國內約有2萬多名農民從事甜菜種植，若糖需求下降，可能衝擊農業生計。執政聯盟中的社民黨（SPD）因此主張，應同步規劃產業轉型配套措施，例如利用甜菜發展生質能源，減緩減糖政策對特定產業帶來的衝擊。

德國 含糖飲料 WHO 稅收 健康飲食

延伸閱讀

健康陷阱 無糖手搖飲 逾半仍驗出糖

珍奶控「健康胖」 研究發現 糖尿病風險高18倍

相關新聞

Meta悄悄推出穩定幣支付方案 讓內容創作者可選擇領取USDC付款

Meta已重新進入穩定幣市場。儘管該公司四年前放棄相關嘗試，但現在已悄悄為哥倫比亞與菲律賓部分內容創作者推出數位貨幣支付方案，讓他們可在Solana與Polygon區塊鏈網路取得美元穩定幣USDC付款

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

輝達B300伺服器在陸售價幾乎翻倍...每座將近100萬美元

路透報導，業界人士表示，由於中國對AI運算設備的需求強勁，但打擊晶片走私的行動導致黑市供應枯竭，輝達（Nvidia）最先進的B300伺服器價格今年來在當地幾乎翻了一倍，每座達到約人民幣700萬元（10

台積電當心了？三星4奈米良率傳已達80% 這些公司都找它代工

首爾經濟日報引述知情人士報導，南韓半導體巨擘三星電子的4奈米製程良率已突破80%，輝達投資的人工智慧（AI）新創Groq，以及IBM和百度等公司，都已紛紛向三星訂購4奈米晶片。

保時捷上季獲利年減逾20% 仍在預期區間 全年財測不變

美國關稅、地緣政治動盪、自身產品線銜接缺口以及中國大陸市場衰退等衝擊下，保時捷（Porsche）第1季獲利雖下滑，但落在該公司預測區間的上緣，且優於市場預期，並維持全年財測不變，暗示可能已位居谷底，有

拯救法定醫療保險虧損 德國擬課徵糖稅

德國政府週三通過醫療改革草案，計畫自2028年起對含糖飲料課徵「糖稅」，以補貼法定醫療保險虧損，同時促進民眾健康，減少未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。