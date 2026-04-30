路透：澳洲外長黃英賢表示 中國同意就飛機燃油出口合作

澳洲外長黃英賢29日在會見大陸國家副主席韓正及大陸外長王毅後表示，中方已同意與澳洲企業就飛機燃油出口合作。路透指，這表明中國大陸可能會放鬆因伊朗戰爭造成的供應中斷而實施的出口限制。

路透報導稱，黃英賢此次訪問大陸是其三國之行一部分，此行還包括日本、南韓。澳洲方面希望在中國維持與北京關係的穩定，同時與區域大國在能源安全方面進行協調。

黃英賢稱，此行目的是敦促中國在提供液態燃料方面合作，形容中方此次決定是重要的一步，但只是第一步。她說，在澳中外長戰略對話期間向中方強調，中國對澳洲出口飛機燃料等供應，支撐了澳洲的資源產業，而這些產業將有助於維持對雙邊貿易至關重要的商品流動。

她形容，兩國的能源安全是共享的，能源供應將影響他們向區域內國家供應其它能源和商品的能力，強調區域內各國比以往任何時候都更需要攜手合作，協調應對措施，確保燃料和貨物流通。

報導引述貿易消息人士稱，中國已批准5月包括澳洲和紐西蘭在內的一些亞太國家出口50萬噸燃料，幾乎是4月預測出貨量的兩倍，但仍不到去年同期均值的一半。

另據大陸外交部官網消息，中澳29日舉行第8輪中澳外交與戰略對話，雙方就中東局勢等問題交換意見。王毅表示，中方願同澳方鞏固兩國關係向好勢頭，將全面戰略夥伴關係真正落到實處。兩國政府要多做有利於增進相互了解的事情，希望澳方切實保障中方人員安全和合法權益。中國同太平洋島國的友好合作，不針對第三方，澳方應客觀理性看待。

王毅表示，世界正經歷百年未有之大變局，單邊主義、霸權主義抬頭，面對變局亂局，中澳應該共同站在歷史正確一邊，站在多邊主義一邊，共同維護全球自由貿易體系和產供鏈穩定暢通，爲熱點問題的政治解決發揮建設性作用，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

據大陸外交部新聞稿，黃英賢則表示，澳方願同中方坦誠溝通、增進了解、加強合作、妥處分歧。澳方堅持一個中國政策，不支持「台獨」，希望台灣問題得到和平解決。澳中經濟高度互補，密切經貿等各領域合作有利於各自國家發展，符合雙方共同利益。澳方不排斥任何國家爲島國發展開展合作。澳方不贊成形成支配與被支配的不合理國際體系，願同中方共同維護國際規則、確保能源安全、促進世界和平穩定繁榮。