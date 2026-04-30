機票價格調漲不減夏季旅遊需求 燃油短缺恐成隱憂

航空業貿易組織國際航空運輸協會（IATA）今天表示，儘管航空業者調漲機票價格，但夏季航空旅行的需求依然強勁，不過航空燃油可能出現的短缺，恐將為這個關鍵的旅遊季節帶來變數。

法新社報導，代表全球大多數主要航空業者的國際航空運輸協會表示，儘管中東爆發戰爭，3月的航空旅行需求依然保持良好。

與去年3月相比，載客量上升2.1%，而航班數量則下降1.7%；航空業者之所以能達成這項數據，是因為將載客率提升了3.1個百分點，達到83.6%。

美國和以色列於2月28日對伊朗發動的攻擊，對波斯灣地區的空中交通造成嚴重干擾。由於機場關閉，中東地區的載客量暴跌58.6%。

但由於阿布達比和杜拜已成為亞洲與歐洲之間國際航空旅行的主要樞紐，影響範圍更為廣泛。

全球國際客運量總計微幅下降0.6%，若不計中東地區，其他地區則成長了8.0%。

隨著航空燃油價格飆升，航空公司也迅速調漲了票價。

國際航空運輸協會理事長華爾希（Willie Walsh）表示：「雖然這目前尚未影響3月的交通或預訂情況，但高票價何時會開始改變乘客行為，仍有待觀察。」