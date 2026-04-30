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Meta悄悄推出穩定幣支付方案 讓內容創作者可選擇領取USDC付款

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Meta已悄悄為部分內容創作者推出數位貨幣支付方案。路透
Meta已悄悄為部分內容創作者推出數位貨幣支付方案。路透

Meta已重新進入穩定幣市場。儘管該公司四年前放棄相關嘗試，但現在已悄悄為哥倫比亞與菲律賓部分內容創作者推出數位貨幣支付方案，讓他們可在Solana與Polygon區塊鏈網路取得美元穩定幣USDC付款。

根據Meta官網，若內容創作者選擇Meta的穩定幣支付方式，必須在Facebook的支付平台輸入他們的第三方加密錢包位址。Meta不會提供將USDC兌換為當地貨幣的服務。此外，Meta也與支付處理業者Stripe合作，處理部分與穩定幣支付相關的加密稅務申報。

Meta發言人向財星（Fortune）雜誌表示：「我們致力於提供最相關的支付方式，因此正在探索如何將穩定幣納入我們的支付選項。」Stripe發言人也證實，該公司正與Meta合作。

在2019年，Meta曾嘗試發行自家的穩定幣Libra，後改名為Diem，然而該計畫遭到立法者與國會反對，最終在2022年被放棄。隨著川普政府加密貨幣產業發展、監管環境轉為有利，Meta去年重新開始探索穩定幣。

Meta是最新一家整合穩定幣的大型企業。隨著川普政府去年初上任，Airbnb、X、蘋果與Google等科技巨頭，都開始探索如何將穩定幣整合入他們的支付技術。不過，在美國去年通過「天才法案」（GENIUS Act），建立美元穩定幣監管框架後，各大企業開始採取更明確的行動。

例如電商平台Shopify已開始允許商家接受USDC支付，而西聯匯款（Western Union）也宣布計劃在Solana 區塊鏈上推出穩定幣。餐飲外送平台DoorDash則與支付區塊鏈新創公司Tempo合作，讓外送員可以用穩定幣領取報酬。

哥倫比亞 Meta

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