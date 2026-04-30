印度用電創新高 太陽能供逾2成電力解燃眉之急

印度用電高峰於25日達256.1吉瓦（GW），創下歷史新高，但未出現電力短缺的情況，當時太陽能占總發電量21%，是印度電力供應維持平穩的關鍵。

今日印度（India Today）今天報導，25日下午3時38分，印度用電高峰達到史上最高的256.1GW，但不僅全國都沒有缺電，還能持續將電力出口到鄰國，這歸功於當時貢獻57GW的太陽能發電。

此前，印度的用電高峰紀錄是2024年5月30日的250GW。

印度用電高峰期通常在6月、7月，這段期間氣溫通常最高，家庭、商場使用電扇、冷氣的機會最多，拉升用電量。

今年印度熱浪提前來襲，用電高峰提早到4月報到，上一次提前在4月出現用電量暴增是2022年、2023年。

印度電力監管機關表示，若與去年同期相比，2025年4月用電高峰為235GW，今年4月則衝到256GW，凸顯隨著氣溫升高，電網面臨的壓力也增加，因此可再生能源、尤其是太陽能便有重要貢獻。

根據印度新能源暨再生能源部（Ministry of New andRenewable Energy）統計，截至2026年3月31日，印度太陽能裝置容量已超過150.26GW，是該領域成長最快的國家之一，太陽能正迅速成為印度能源的核心來源之一，不但讓印度日益增長的電力需求獲得滿足，同時減少對化石燃料的依賴。

印度政府2010年開始推廣太陽能，並在過去10年快速發展，太陽能裝置容量從當時區區幾GW，成長到現在超過150GW，並計畫在2030年達到500GW的目標。

印度太陽能得以發展如此迅速，歸功於政府大規模的太陽能部署計畫，以及實施相關用電補助措施。根據印度政府公布的最新數據，截至2025年12月，已有近240萬戶家庭，採用屋頂太陽能系統。

印度用電高峰創紀錄，卻未出現電力短缺情況，顯示太陽能未來將不再只是輔助角色。印度能源正發生微妙且意義深遠的轉變，朝著更清潔、以日光為驅動的能源模式發展。