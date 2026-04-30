工會預告罷工 三星電子：盡可能避免生產中斷

韓國三星電子工會揚言發動罷工，三星電子今天表示，針對工會預告下個月總罷工，將盡可能避免生產出現中斷，也強調即使發生罷工，將透過專責組織與應對體系防止受影響。

根據韓聯社今天報導，三星電子副社長兼CFO朴順哲（音譯）在第一季財報說明會中表示，「即使發生罷工，也將透過專責組織與應對體系，在合法範圍內防止生產受影響」。

朴順哲強調，「對於勞資相關議題，正依法律與程序誠實應對，並將與工會以對話為優先，力求圓滿解決。」對於獎金部分，朴順哲指出，目前仍在勞資協商中，具體支付規模尚未確定，「本季財報尚未反映，將依協商結果於第二季決定提列（獎金）規模」。

三星電子工會要求發放相當於營業利益15%、且不設上限的獎金，並已預告將於5月21日至6月7日展開總罷工。